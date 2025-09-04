В жилом районе «Патрики» от ГК ТОЧНО появится гимназия «Эрудит»

2 сентября в Краснодаре состоялась пресс-конференция, на которой ГК ТОЧНО и ЧОУ гимназия «Эрудит» подписали соглашение о сотрудничестве

Новое образовательное учреждение площадью около 10 тыс. кв. метров появится на территории флагманского проекта ТОЧНО по улице Сормовской — вблизи от зеленого парка и креативного пространства «ЦЕХ», о строительстве которого девелопер объявил на ПМЭФ в июне этого года.

Четырехэтажная гимназия будет рассчитана на 700 учащихся. В ней представлены все ступени общеобразовательной школы «полного дня».

В новой гимназии запланированы более 50 учебных кабинетов, спортивный зал, открытая спортплощадка, столовая, актовый зал, библиотека с читальным залом. Многофункциональные кабинеты оснастят мягкими креслами и модульной мебелью. Главную лестницу разделят на два блока — помимо ступеней здесь также оборудуют амфитеатр с дополнительными местами для учебы. Запланирован и лифт.

Архитектурная концепция здания объединит строгую кирпичную отделку, силуэтное формообразование и декорированную облицовку. На первом этаже оборудуют пост охраны и систему круглосуточного видеонаблюдения. На четвертом этаже предусмотрена эксплуатируемая кровля — на открытом воздухе появятся спортивные площадки, зона отдыха с навесом и дополнительное озеленение.

Для ГК ТОЧНО это соглашение имеет символичное значение, так как основатель компании Николай Амосов — выпускник гимназии «Эрудит».



«Для меня было принципиально важным, чтобы именно «Эрудит» появился на «Патриках». Я заканчивал эту гимназию и знаю, какой там серьезный подход к обучению и профессиональный преподавательский состав. Поэтому благодарю руководство гимназии за принятие моего предложения и оказанное доверие. Мы создаем не просто образовательное учреждение, а пространство, где каждый ребенок сможет развиваться и реализовывать свой потенциал», — рассказал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.



