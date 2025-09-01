В районе Новороссийска в Черное море вылилось до пяти тонн нефтепродуктов

В порту Новороссийска из танкера вылилось около 4-5 тонн нефтепродуктов. Загрязнение дошло до Анапы и движется в сторону Керченского пролива

1 сентября специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный сообщил ТАСС, что в результате утечки около Новороссийска в Черное море попало порядка 4-5 тонн нефтепродуктов.



Он отметил, что объем утечки вычислили с учетом площади пятна и фиксируемой толщины вещества на поверхности моря. При этом, согласно спутниковым снимкам, с вечера пятницы, 29 августа, нефтепродукты не поступают в акваторию. То есть утечка локализована.

По словам Сергея Станичного, нефтепродукты фиксируют в виде тонкой пленки разной толщины. В субботу, 30 августа, общая площадь пятна составляла около 75 кв. км. Оно уже прошло Анапу и направляется на северо-запад в сторону Керченского пролива.



Эксперт рассказал, что речь идет об утечке легких фракций нефтепродуктов, которые наносят «значимый, но все же менее серьезный ущерб экологии, чем тяжелые».



Напомним, что 29 августа в порту Новороссийска при проведении погрузочной операции с танкером произошла утечка нефтепродуктов.