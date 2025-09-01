В Краснодарском крае экс-главу филиала вуза признали виновной в коммерческом подкупе. Студенты заплатили ей 2,8 млн рублей за три года

Женщина регулярно получала от студентов деньги за проставление зачетов и экзаменов

1 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о приговоре жительнице станицы Полтавской. В отношении Ольги Болдыревой завели дело за коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Подсудимая была директором филиала «Московского психолого-социального института». По данным следствия, в 2020-2023 годах Болдырева получала от студентов деньги за проставление зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний. К ней обращались старосты учебных групп, которым она сообщала, что им необходимо собрать со студентов определенную сумму.

Таким образом Болдырева получила 2 млн 828 тыс. рублей. На заседании она полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 4 млн рублей с лишением права два года оказывать образовательные услуги.