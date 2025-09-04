Только 12% учителей регулярно используют ИИ в работе — исследование «Фоксфорда»

Реклама ООО "Фоксфорд" ИНН: 7726464100 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iKCR
Вся Россия

Распечатать

  • © Фото pch.vector, ru.freepik.com
    © Фото pch.vector, ru.freepik.com

Всего половина российских учителей применяет искусственный интеллект в преподавании, и только 12% делают это постоянно. Такие данные получила онлайн-школа «Фоксфорд» в ходе своего исследования

Главная причина, по которой педагоги не используют технологии, — нехватка времени на освоение новых инструментов. Так ответили 55% опрошенных.

Исследование также показало разницу в нагрузке. Среди учителей, которые работают с ИИ, лишь 37% считают свою нагрузку «очень высокой». А среди тех, кто не использует технологии, таких уже 51%. При этом меньше трети педагогов в стране хорошо знакомы с возможностями ИИ в образовании, и большинству нужна практическая помощь в освоении цифровых инструментов.

Читайте также:

Один из способов разобраться в новых технологиях и снизить нагрузку — посещать отраслевые мероприятия. Например, 25 сентября «Фоксфорд» проведет третью всероссийскую онлайн-конференцию «Как учить детей будущего». Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Педагоги узнают, как с помощью ИИ автоматизировать рутину, придумывать креативные уроки и по-настоящему увлекать учеников.

Духовность вместо прав человека:

«Технологии на базе искусственного интеллекта — один из самых эффективных и доступных способов снизить ежедневную нагрузку на педагогов. Многие ИИ-инструменты бесплатны, нужно только время, чтобы их освоить», — отмечает руководитель отдела по партнерству с учителями в онлайн-школе «Фоксфорд» Елизавета Куренщикова.

Конференцию разделят на два блока. В первом эксперты обсудят, как сохранить роль учителя в эпоху ИИ. А во втором расскажут, как применять цифровые инструменты в классе и решать конкретные задачи.

Учителя смогут не только получить полезные знания, но и пообщаться с экспертами, среди которых почётный академик РАО Артем Соловейчик, а также познакомиться с опытом коллег из разных регионов.

Все участники также получат подарки: демодоступ к курсу по нейросетям, методичку по ИИ, сертификат для портфолио и доступ к презентациям спикеров.

зарегистрироваться на онлайн-конференцию «Как учить детей будущего»

  • © Фото пресс-службы школы «Фоксфорд»
    © Фото пресс-службы школы «Фоксфорд»

Как писали Юга.ру, власти Краснодара заявили, что средняя зарплата учителей составляет 67 тыс. рублей. Жителей это возмутило.

Интернет Образование общество Технологии Школа

Новости

На Кубани новый мост в селе Лермонтово обойдется в 767 млн рублей. Предыдущий смыло в августе во время наводнения
В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом фильм «Конформист» 1970 года
В Краснодаре на лекции расскажут, как искусство стало непонятным и почему это хорошо
Нападение гигантского борова. В Краснодаре в кино покажут хоррор «Пятачок. Кровь и желуди»
Встреча с художницами и экскурсия. В Краснодаре состоится финисаж выставки «Ах, лето!»
В Краснодарском крае состоится астропоход. Участники посмотрят на затмение Луны и Млечный Путь

Лента новостей

Эскарго по-кубански
Вчера, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В районе аэропорта Краснодара перекроют часть улицы Фадеева
Вчера, 13:06
В районе аэропорта Краснодара перекроют часть улицы Фадеева
Власти два года будут ремонтировать путепровод
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
2 сентября, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте