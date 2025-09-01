Краснодарский край 2 сентября накроет сильная магнитная буря. Когда еще будет штормить?

2 сентября ожидается магнитная буря. Также появился прогноз на месяц

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила о предстоящих колебаниях. 2 сентября ожидается магнитная буря, ее сила почти достигнет уровня G3.

6, 8, 9, 14 и 16 сентября магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Колебания ожидаются 5, 7 и 15 сентябряя. Их категория не превысит G1.

Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные. Считается, что колебания способны влиять на самочувствие. Среди симптомов — головные боли, слабость, раздражительность, нарушения сна (бессонница или сонливость), скачки артериального давления, учащенное сердцебиение.

В группу риска входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертонией. В период бурь врачи рекомендуют гулять на свежем воздухе, проветривать помещение и пить больше воды, чтобы преодолеть загустевание крови.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае прогнозируют усиление штормов, засух и наводнений.

