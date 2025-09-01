Дождь с грозой. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале сентября?

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 1-3 сентября. В регионе будет облачно и с осадками

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 1 сентября ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью и утром местами туман. Возможны порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 32-37°. В горах ночью 11-16 °С, днем 20-25 С°.

На Черноморском побережье переменная облачность и тоже без осадков. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 27-32 °С.