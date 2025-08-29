ГК ТОЧНО передала новый служебный комплекс Росгвардии в Анапе

Девелопер ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) передал служебное помещение для сотрудников главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю в Анапе

По договору комплексного развития территории ГК ТОЧНО передала служебный комплекс для сотрудников вневедомственной охраны филиала Росгвардии по Краснодарскому краю. Новое здание площадью 3 тыс. кв. метров расположено в центре Анапы на улице Краснодарской, 63. Его строительство началось в июле 2024 года. Комплекс состоит из административного здания и контрольно-пропускного пункта. В двухэтажном блоке предусмотрены комнаты для личного состава, рабочие кабинеты, конференц-зал и учебный лекторий с медийным оборудованием, помещение для приема граждан, архив, медкабинет и комната отдыха. Рабочие места для сотрудников оснастили компьютерами и специальной оргтехникой.

«Это современное здание не только отвечает всем требованиям, но и создает комфортные условия для работы и отдыха сотрудников, которые каждый день стоят на страже спокойствия граждан», — поделился владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Также на территории разместили круглосуточный центр оперативного управления — системы «Безопасный город» и «Купол», определяющие лиц, находящихся в розыске.

Дополнительно в пункте предусмотрен стрелковый тир с системой мишеней. Он позволяет проводить упражнения, контрольные и учебные стрельбы в условиях ограниченной видимости. На первом этаже расположен контрольно-пропускной пункт с проходной, камерами для хранения личных вещей и комнатой досмотра. Входы в помещение оборудованы замковыми устройствами и охранной сигнализацией.