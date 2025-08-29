ГК ТОЧНО передала новый служебный комплекс Росгвардии в Анапе
Девелопер ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) передал служебное помещение для сотрудников главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю в Анапе
По договору комплексного развития территории ГК ТОЧНО передала служебный комплекс для сотрудников вневедомственной охраны филиала Росгвардии по Краснодарскому краю. Новое здание площадью 3 тыс. кв. метров расположено в центре Анапы на улице Краснодарской, 63. Его строительство началось в июле 2024 года.
Комплекс состоит из административного здания и контрольно-пропускного пункта. В двухэтажном блоке предусмотрены комнаты для личного состава, рабочие кабинеты, конференц-зал и учебный лекторий с медийным оборудованием, помещение для приема граждан, архив, медкабинет и комната отдыха. Рабочие места для сотрудников оснастили компьютерами и специальной оргтехникой.
«Это современное здание не только отвечает всем требованиям, но и создает комфортные условия для работы и отдыха сотрудников, которые каждый день стоят на страже спокойствия граждан», — поделился владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.
Также на территории разместили круглосуточный центр оперативного управления — системы «Безопасный город» и «Купол», определяющие лиц, находящихся в розыске.
Дополнительно в пункте предусмотрен стрелковый тир с системой мишеней. Он позволяет проводить упражнения, контрольные и учебные стрельбы в условиях ограниченной видимости. На первом этаже расположен контрольно-пропускной пункт с проходной, камерами для хранения личных вещей и комнатой досмотра. Входы в помещение оборудованы замковыми устройствами и охранной сигнализацией.
В церемонии открытия нового служебного помещения участвовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии России Анатолий Маликов, командующий Южным ордена Жукова округом войск нацгвардии России Игорь Турченюк, начальник ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Александр Решетников, врио мэра города Светлана Балаева. От ГК ТОЧНО церемонию посетили депутат ЗСК, первый замгендиректора Станислав Николенко и депутат городской Думы Краснодара, заместитель председателя совета директоров Дмитрий Инаятов.
«Открытие нового комплекса зданий подразделений Росгвардии — важное событие для всего города. Анапа — главный курорт страны, который развивается и ежегодно принимает миллионы туристов. И наша общая задача — обеспечить безопасность всех жителей и гостей, что требует качественной подготовки и напряженной круглосуточной работы», — прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев.
Напомним, что ГК ТОЧНО возводит в Анапе ЖК бизнес-класса «Хозяин морей». Он расположен вблизи моря и заповедника «Утриш». Резиденция включает четыре квартала — девять домов от 8 до 12 этажей. Помимо жилых корпусов, на территории появятся школа, два детсада, медцентр, спа-комплекс, ресторан, кафе с кинотеатром, бассейн.
Как писали Юга.ру, девелопер ТОЧНО открыл продажи на Западном обходе Краснодара.