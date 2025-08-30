В Краснодарском крае семилетнему Диме Сербат необходим аппарат ИВЛ. Как ему помочь?

Через месяц после рождения у Димы выявили кривошею. Позже выяснилось, что наклон головы был одним из симптомов мышечной дистрофии Ульриха. При этом врожденном заболевании, вызванном мутацией генов, постепенно слабеют все мышцы.



Врачи петербургской клиники выровняли Диме шею. Потом они объяснили, что важно постоянно поддерживать физическую активность, и это замедлит деградацию мышц.



«Мы с Димой почти все время «в пути» — используем все возможности для реабилитации, постоянно занимаемся дома. Удалось выиграть время у болезни: состояние сына стабильно, ухудшений нет», — поделилась мама мальчика Ольга Сербат.



«Русфонд» дважды помог оплатить Диме курс лечения и вертикализатор. Однако мальчик продолжает бороться с болезнью, и сейчас ему необходима поддержка дыхания. Во сне у Димы замедляется дыхание и может полностью остановиться. Его необходимо подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Обеспечивать безопасный сон нужно не только дома, но и в поездках, и для этого требуется портативный аппарат.



«У Димы врожденная мышечная дистрофия Ульриха — редкое наследственное прогрессирующее заболевание. Одно из жизнеугрожающих проявлений болезни — ослабление мышц, отвечающих за дыхание. Чтобы обеспечить безопасность и исключить эпизоды кислородного голодания, мальчику необходимо использовать аппарат ИВЛ, который поддержит газообмен и поможет мышцам отдыхать во время сна. Рекомендуемая модель — портативный аппарат для неинвазивной вентиляции легких Prisma Vent 50 со встроенным увлажнителем», — рассказала анестезиолог-реаниматолог московского детского хосписа «Дом с маяком» Александра Левонтин.



В семье Сербат работает только папа. Мама все время с Димой. Им сложно самостоятельно оплатить аппарат ИВЛ, а за госсчет такое устройство не выдают. Всего требуется 793 100 рублей .

Как помочь Диме?