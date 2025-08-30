В сочинском Свирском ущелье пройдет субботник. Как принять участие?

Краснодарский край

  • Свирское ущелье © Скриншот фото с сайта Сочинского национального парка
В Лазаревском районе Сочи состоится уборка Свирского ущелья от ленточек и мусора

Телеграм-канал «Клуб добровольцев Сочинского нацпарка» анонсировал на 2 сентября субботник. Он пройдет в Свирском ущелье в Лазаревском районе. 

«Это одно из живописнейших мест: чистый воздух и впечатляющий водопад в сердце ущелья. Здесь действительно хочется дышать глубже и останавливаться чаще — ради красоты и фото. Присоединяйтесь — совместная польза и яркие впечатления гарантированы», — отметили организаторы. 

На уборке волонтеры очистят территорию от памятных ленточек, оставленных туристами, и мусора. Организаторы рекомендуют взять с собой воду (1 литр на человека), перекус, головной убор и нескользящую обувь. 

Сбор волонтеров состоится в 10:00 по улице Победы, 218а возле кафе «Минутка» и остановки «Свирская» автобусов № 69 и 70. Необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, 26 августа в Сочи обнаружили вредителя, уничтожающий деревья инжира. Методов борьбы с ним нет.

