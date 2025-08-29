Жара до 36 °С. Какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные лета?

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 30-31 августа. В регионе будет солнечно и жарко

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 30 и 31 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти слабый, однако в субботу порывы могут достигать 15-20 м/с, а воскресенье — 12-14 м/с.



Температура воздуха ночью — 18-23 °С, а днем столбик термометра поднимется до 36 °С. В горах ночью — 11-16 °С, днем — 19-24 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается. В начале выходных ветер может усилиться до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью — 19-24 °С, днем — 28-33 °С. В Краснодаре в последние выходные лета будет солнечно, без осадков. Температура воздуха ночью — 18-20 °С, днем воздух прогреется до 34-36 °С.