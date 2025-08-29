Краснодарский экоцентр просит жителей воздержаться от запуска воздушных шаров на линейках 1 сентября

Краснодарский край

  • Школьники © Фото Vladimir Chake, pexels.com
    Школьники © Фото Vladimir Chake, pexels.com

Экоцентр «Чистая среда» рекомендует воздержаться от запуска гелиевых шаров на День знаний. Они вредят экологии и животным

29 августа краснодарский экоцентр «Чистая среда» рассказал Юга.ру, почему школам стоит отказаться от запуска воздушных шаров на линейках 1 сентября. 

«Зрелищная и яркая традиция, как запуск воздушных шаров, оборачивается трагедией для окружающей среды. Шары, наполненные гелием, улетают на десятки километров. Изготавливаются они из пластика и не могут быть «экологически чистыми», даже если вам говорят, что они сделаны из биоразлагаемых материалов.

Птицы запутываются в блестящих лентах, животные принимают яркие кусочки за пищу. И затем сдутые шарики годами лежат мусором на природе», — заявили сотрудники экоцентра.

Организация советует заменить укоренившуюся традицию более экологичными мероприятиями. Например, надуть мыльные пузыри, подсадить дерево, организовать танцевальный флешмоб, творческий мастер-класс или совместный поход в театр или музей. 

В качестве украшения экоцентр предложил использовать флажки или гирлянды. 

«Отказ от неэкологичных вещей не означает отсутствие праздника, скорее наоборот. Альтернативы — это способ сделать что-то действительно необычное, при этом интересное и полезное, а еще возможность показать пример ответственного поведения детям и не оставить после себя горы никому ненужного мусора», — подчеркнули сотрудники организации. 

Два родителя от класса:

Закона, который запрещает запуск воздушных гелиевых шаров или небесных фонариков нет. В России в черте населенных пунктов запрещены только запуски шаров, которые поднимаются при нагревании воздуха (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479). 

Однако регионы могут сами вводить запрет (в рекомендательной форме) на запуск гелиевых шаров. Например, в 2024 году Центр озеленения и экологии Краснодара просил жителей воздержаться от традиции, а в 2022 году рекомендации вводились на территории Сочи. 

Как писали Юга.ру, 26 августа эксперты опубликовали рейтинг лучших учебных заведений Краснодарского края в 2025 году. 

