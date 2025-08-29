В Сочи из Зимнего театра выселяют инклюзивную балетную школу

В Сочи после пяти с половиной лет работы из помещения Зимнего театра выселяют инклюзивную балетную школу Etoile

В инклюзивной балетной школе занимаются 60 детей, 10 из них — с особенностями здоровья. Ребятам и преподавателям нужно в ближайшие дни покинуть помещение — со всем реквизитом, костюмами и декорациями.

29 августа на сайте www.change.org появилась петиция в поддержку инклюзивной балетной школы Etoile, которая находится в Сочи. Она работала пять с половиной лет в одном из помещений Зимнего театра.

«Мне сказали, что у них появились свои планы на помещение — вдруг, за три дня до начала учебного года. Сделали вид, будто нас не было. Причиной назвали то, что помещение решили использовать для собственных коллективов»,— рассказала «Региональному аспекту» руководитель театра Елена Савина.

Авторы петиции просят администрацию Сочи, Зимнего театра и Краснодарского края заключить договор с Еленой Савиной для продолжения работы хореографической школы. По их словам, будет достаточно трех дней в неделю, чтобы сохранить группы.

«Зал Зимнего театра является уникальным и единственным в Сочи, который идеально подходит для обучения балету подрастающего поколения. Мы понимаем, что бывают разные обстоятельства, новые проекты, но выселение без переговоров и возможности обсуждения — это несправедливо к нашим детям, которые хотят продолжать свое обучение в знакомой и комфортной среде творчества», — считают авторы петиции.

На момент написания новости петицию поддержали 97 человек.