Четыре вуза Краснодара и Ростова-на-Дону попали в топ-100 в России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кубанский государственный университет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кубанский государственный университет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России в 2025 году

30 мая издание Forbes опубликовало рейтинг 100 лучших российских вузов. Первые три места заняли Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ).

Кубанский государственный университет (КубГУ) занял 53 место, а Краснодарский государственный институт культуры (КГИК) — 69-е.

Южный федеральный университет (ЮФУ) в Ростове-на-Дону занял 39 место, а Ростовская государственная консерватория им. Рахманинова (РГК) — 51 место.

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Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 апреля прошли прослушивания в ГИТИС. Преподаватели отобрали восемь старшеклассников.

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