Четыре вуза Краснодара и Ростова-на-Дону попали в топ-100 в России

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России в 2025 году

30 мая издание Forbes опубликовало рейтинг 100 лучших российских вузов. Первые три места заняли Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ). Кубанский государственный университет (КубГУ) занял 53 место, а Краснодарский государственный институт культуры (КГИК) — 69-е. Южный федеральный университет (ЮФУ) в Ростове-на-Дону занял 39 место, а Ростовская государственная консерватория им. Рахманинова (РГК) — 51 место.

Вузам выставляли балл на основе 17 показателей, сгруппированных в пять метрик: качество нетворкинга, репутация у работодателей, международная репутация, академическая среда и присутствие выпускников вуза в рейтингах Forbes.