Власти Краснодара заявили, что средняя зарплата учителей составляет 67 тыс. рублей. Жителей это возмутило

«У нас в образовании считается, что нагрузка на учителя, одна ставка, — это 18 часов в неделю. Я учитель в третьем поколении, ни у меня, ни у родных никогда не было такого. Если вспомнить советское время, то менее 38 часов не было. Сегодня, конечно, нагрузка не 38, а 32-33 часа в неделю, это шесть-семь уроков в день, но может быть и меньше», — рассказала чиновница СМИ.

Жители Краснодара отреагировали на заявление Ильченко. Новость вызвала активные обсуждения в городских пабликах — только один из постов в соцсетях собрал более 700 комментариев. Что пишут жители:



«Моя мама учитель с зарплатой 25 тыс. за 1,5 ставки и кучей часов по русскому и литературе».



«У нас замечательная классная руководитель в школе, которая участвует везде и всюду, плюс является наставником в различных волонтерских движениях и детских проектах. И со всем этим движем она не получает даже 50 тыс. рублей Может, в частных школах и получают достойную зп, но не в общеобразовательных точно».



«На сайте подбора учителей в школы Краснодара от центра занятости год назад 20 тыс. 1 ставка была».



«Зп такая и есть, но вы знаете сколько часов вы должны вести занятия?! По 6 уроков 6 дней в неделю, плюс классное руководство, проверка заданий и тогда 90 тыс. получаете».



«У меня тетя заслуженный педагог начальных классов. 12 часов в школе, плюс еще 4 часа дома с тетрадками и тупыми родителями общается, все это удовольствие выходит в 45 тыс. рублей по ставке начальной 20 800 рублей».



«На собрании в школе обсуждали уже критический вопрос отсутствия в нашем классе учителя математики. Я у нашего классного руководителя спросила, сколько сейчас зарплата, говорит, со всеми надбавками (стаж в 30 лет, классное руководство) она получает 38 тыс. рублей».



Отметим, что ранее в министерстве образования и науки Краснодарского края рассказывали, что в 2024 году педагоги региона в среднем получали 40 тыс. рублей в месяц. В 2025 году им пообещали поднять зарплату до 67,7 тыс. рублей.