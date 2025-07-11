На «Комете» в Абхазию. Между Сочи и Сухумом хотят запустить морское сообщение

Между Россией и Абхазией начнет ходить судно на подводных крыльях

Информации о ценах на поездки и расписания пока нет, однако страница с направлением уже появилась на сайте «Водохода». Между Сочи и Сухумом около 150 км. Путь по морю от одного курорта к другому должен занять несколько часов.

10 июля пресс-служба президента Абхазии сообщила , что что Бадры Гунба, руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор Азово-Черноморского филиала «Росморпорта» Анна Фоменко обсудили запуск регулярного морского сообщения между Сухумом и Сочи.

Два черноморских города свяжет судно на подводных крыльях «Комета». Такое же ходит между Сочи, Геленджиком и Новороссийском.

К 13 июля в абхазском порту планируют завершить все технические доработки.