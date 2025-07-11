На «Комете» в Абхазию. Между Сочи и Сухумом хотят запустить морское сообщение

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Между Россией и Абхазией начнет ходить судно на подводных крыльях

10 июля пресс-служба президента Абхазии сообщила, что что Бадры Гунба, руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор Азово-Черноморского филиала «Росморпорта» Анна Фоменко обсудили запуск регулярного морского сообщения между Сухумом и Сочи.

Информации о ценах на поездки и расписания пока нет, однако страница с направлением уже появилась на сайте «Водохода». Между Сочи и Сухумом около 150 км. Путь по морю от одного курорта к другому должен занять несколько часов.

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К 13 июля в абхазском порту планируют завершить все технические доработки.

Как писали Юга.ру, в начале июля директор Фонда кино Абхазии Александр Басария назвал экономных российских туристов «угрозой нацбезопасности». На следующий день он извинился за свои слова.

Абхазия Курорты и туризм Сочи Транспорт Черное море

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