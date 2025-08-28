В центре Краснодара вечером 28 августа перекроют часть улиц. Где нельзя будет проехать?

Краснодарский край

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

В Краснодаре у отеля «Мариотт» ограничат движение транспорта из-за учений

28 августа телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 20:00 в центре города временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением пожарных учений МЧС у гостиницы «Мариотт».

Схема ограничений

Схема ограничений

Движение ограничат по крайней правой полосе на участках:

  • улицы Красной — от Горького до Длинной;
  • улицы Пашковской — на пересечении с Красной;
  • улицы Длинной — рядом с пересечением с Красной.

В дептрансе отметили, что полностью перекрывать проезд не планируется, но движение будет сужено.

Когда на участках восстановят обычное движение, не уточняется.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре вновь перекроют улицу Механическую из-за ремонта сетей. Прошлой осенью дорога была разрыта почти 2 месяца.

Автомобили Город Дороги Краснодар МЧС Транспорт Учения

