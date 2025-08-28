В Геленджике площадь пожара из-за падения БПЛА увеличилась до 14 га. Отдыхающих эвакуируют на катере МЧС

В районе Криницы около Геленджика горят 14 га леса

К обеду оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества увеличилась до 14 га. В Красной Щели горят 6 га леса, в Грековой Щели — 5 га, в Темной Щели — 1 га, в районе села Береговое — 2 га.

Предыстория. 28 августа В Геленджике в районе села Криница после падения обломков дрона загорелся лес. Специалисты обнаружили три очага пожара общей площадью 200 кв. метров.

На месте действуют пожарные расчеты, автоцистерны, Архипо-Осиповский лесопожарный центр. Также к тушению привлекли вертолет Ми-8. Работе специалистов и техники мешает сильный боковой ветер.

23 отдыхающих в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их перевезли в безопасное место на катере МЧС России. Угрозы населенному пункту нет. О пострадавших тоже не сообщается.

По данным Минобороны России, за ночь над акваторией Черного моря сбили 22 беспилотника, над Краснодарским краем — 18 дронов.