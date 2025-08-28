В Краснодаре ребенка из многодетной семьи не принимают в первый класс ни в одну школу

В Краснодаре девочка из многодетной семьи может остаться без места в школе

«В школе № 42 сказали, что нет мест. В других случаях они не имеют права не отказывать. Как мне объяснил один из родственников, на каждого ученика, который закреплен по прописке, учителю за это платят. Поэтому они и не берут без регистрации», — рассказала мама девочки.

28 августа общественница Яна Антонова сообщила , что ребенка из многодетной семьи Марию Красильникову не приняли в Краснодаре в первый класс. Родители девочки снимают квартиру на улице Атарбекова. Там Машу в местные школы №№ 42 и 80 не взяли. Регистрация у семьи в станице Елизаветинской, там девочку в школу не приняли тоже.

Женщина добавила, что в школе № 76 в станице Елизаветинской, которая закреплена за матерью по прописке, вообще отказались принимать заявление. Секретарь сказала, что без директора она этот вопрос решить не может. Сначала начальница учреждения была на совещании. А пока женщина ездила за документами, та уже ушла домой.

«Хотя секретарь была обязана принять заявление в любом случае. А брать в первый класс или нет — решение за директором. Еще у меня приоритет: если кто-то из старших братьев или сестер уже учится в этой школе, они обязаны взять моего следующего ребенка», — добавила мать Марии.

Позже женщина сообщила порталу Юга.ру, что ей позвонили из Министерства образования и сказали 29 августа прийти в школу № 42 с документами на ребенка.

