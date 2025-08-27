Новороссийск, Краснодар, Сочи и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных городов для переезда
Россияне рассказали, какие города являются для них самыми благоприятными для переезда. В опросе участвовали около 12 тыс. человек
26 августа «РИА Новости» сообщили, что Новороссийск стал одним из самых популярных городов для переезда в 2025 году. Статистику издание приводит из исследования декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева.
Опрос проводился в течение года, в нем поучаствовали около 12 тыс. человек. Выборка состояла из городов, население в которых более 250 тыс. человек.
В топ-10 из южных городов также вошли Сочи, Краснодар и Севастополь. Помимо них в рейтинге Ярославль, Калининград, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань и Смоленск.
Кубань может стать «русской Калифорнией»:
Москва заняла 11-е место рейтинга. Несмотря на большой приток миграции в столицу, существует большое количество тех, кто приезжает в Москву на заработки и не планирует оставаться на ПМЖ.
В конце рейтинга оказались Якутск, Новокузнецк и Нижневартовск.
Павел Селезнев отметил, что респонденты опирались на уровень доходов, доступность жилья, безопасность, качество медицины и образования, состояние экологии и климата в выбранных городах.
Как писали Юга.ру, за первые полгода 2025-го Краснодарский край вошел в топ-5 регионов страны по тратам в ресторанах и кафе.