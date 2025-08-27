Новороссийск, Краснодар, Сочи и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных городов для переезда

Россияне рассказали, какие города являются для них самыми благоприятными для переезда. В опросе участвовали около 12 тыс. человек

26 августа «РИА Новости» сообщили, что Новороссийск стал одним из самых популярных городов для переезда в 2025 году. Статистику издание приводит из исследования декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева.

Опрос проводился в течение года, в нем поучаствовали около 12 тыс. человек. Выборка состояла из городов, население в которых более 250 тыс. человек.

В топ-10 из южных городов также вошли Сочи, Краснодар и Севастополь. Помимо них в рейтинге Ярославль, Калининград, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань и Смоленск.