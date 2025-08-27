Почти 200 тыс. рублей за неделю на двоих. Отдых в пятизвездочных отелях Сочи оказался дороже, чем на Пхукете и в Дубае

  • Морпорт Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Морпорт Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Отдых в отелях «пять звезд» в Сочи оказался в разы дороже, чем на популярных зарубежных курортах

26 августа «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Турвизор» сообщила, что стоимость проживания в пятизвездочных отелях в Сочи в среднем в два раза больше, чем в Египте, Турции или ОАЭ. При этом в статистике учитывалась только стоимость проживания, без учета перелета. 

Так, средняя стоимость проживания на двоих в пятизвездочном отеле Сочи в августе составляла 197 тыс. рублей за неделю. А одними из самых дорогих вариантов стали отели за 2,3 и 1,5 млн рублей — за эту стоимость предлагалось размещение в двухуровневых номерах в центре города с частным пляжем и собственным парком.

Провести аналогичный отпуск в Аланье (Турция) в среднем стоило 117 тыс. рублей, в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде (Египет) — 108 тыс. рублей и 99 тыс. рублей соответственно, в Дубае (ОАЭ) — 90 тыс. рублей. Дешевле всего стоило отдохнуть на Пхукете (Тайланд) — стоимость составляла 56 тыс. рублей. 

Путевка на 10 дней без перелета — до 344 тыс. рублей на двоих:

При этом в большинстве отелей Сочи в стоимость включены только завтраки, а в турецких и египетских отелях зачастую сервис all-inclusive.

По данным экспертов «Турвизора», большая разница наблюдается только в сравнении пятизвездочных отелей, а в более бюджетном сегменте она меньше. 

Так, средняя стоимость проживания на неделю на двоих в четырехзвездочном отеле в Сочи — 94 тыс. рублей, а в Аланье — 98 тыс. рублей. Однако отдохнуть в Хургаде и Дубае выйдет все равно дешевле — 75 и 71 тыс. рублей соответственно. 

Как писали Юга.ру, в августе авиабилеты в Сочи подешевели. На курорт из разных городов можно долететь менее чем за 10 тыс. рублей.

Два родителя от класса
Вчера, 15:44
В краснодарской школе ввели лимит на посещение школьной линейки 1 сентября
Власти Сочи сократят количество платных парковок по требованию жителей
Вчера, 17:50
Вчера, 17:50
Власти Сочи сократят количество платных парковок по требованию жителей

