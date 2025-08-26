Школы Краснодара и Сочи оказались на низких позициях в рейтинге лучших в РФ за 2025 год

Две школы Краснодарского края не попали даже в топ-300 рейтинга учебных заведений по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы

26 августа группа RAEX опубликовала рейтинг школ РФ по количеству выпускников, поступивших в ведущие российские вузы. В него вошли 13 учебных заведений ЮФО и СКФО, но заняли далеко не первые места. Всего в списке представлены 500 школ. Так, школы Краснодарского края — гимназия № 8 Сочи и лицей № 4 Краснодара — оказались на 391 и 457 местах соответственно.

Восемь учебных заведений Ростовской области тоже заняли низкие позиции. Среди них школы Ростова-на-Дону — лицей КЭО (210 место), лицей № 50 при ДГТУ (332 место), СУНЦ ЮФО (359), лицей ЮФУ (360), гимназия № 36 имени Героя Советского Союза Гастелло (378) и гимназия ДГТУ (492), а также Таганрога — лицеи № 4 (114 место) и № 28, опустившийся на самую последнюю строчку.



В конце списка оказались и три школы республик Северного Кавказа. Это лицей № 2 Нальчика в Кабардино-Балкарии — 334 место, Ордена «Знак Почета» гимназия № 5 имени Луначарского во Владикавказе (Северная Осетия) — 394 место и Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей в Махачкале (Дагестан) — 427 место.

Лидером рейтинга стал лицей НИУ ВШЭ в Москве. В первой десятке — семь школ из Москвы и по одной — из Московской, Новосибирской и Свердловской областей.