Мастера России, Японии, Испании и Кубы представят оригами на выставке в Краснодаре

В Краснодаре с 29 по 31 августа пройдет выставка оригами. Для участников проведут экскурсии, мастер-классы и чайные практики (18+)

Пространство «Logovo Феникса» анонсировало с 29 по 31 августа выставку масок оригами. Краснодарский поэт и мастер оригами Владислав Лужанский, работающий под псевдонимом Катахари, представит авторские работы. В экспозицию также вошли оригами других мастеров из России, Японии, Испании и Кубы.

«Первого бумажного журавля я сложил в 13 лет. А в 2014 году я встретил мастера Фирюзу Ахмедову. Это был переломный момент: границы оригами для меня расширились с магии бумажного листа до философии и способа познания мира», — рассказал Лужанский.

Открытие выставки и экскурсия пройдут 29 августа в 18:00. 30 и 31 августа выставка будет работать с 11:00 до 19:00.