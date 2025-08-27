Мастера России, Японии, Испании и Кубы представят оригами на выставке в Краснодаре

В Краснодаре с 29 по 31 августа пройдет выставка оригами. Для участников проведут экскурсии, мастер-классы и чайные практики (18+)

Пространство «Logovo Феникса» анонсировало с 29 по 31 августа выставку масок оригами. Краснодарский поэт и мастер оригами Владислав Лужанский, работающий под псевдонимом Катахари, представит авторские работы. В экспозицию также вошли оригами других мастеров из России, Японии, Испании и Кубы.

«Первого бумажного журавля я сложил в 13 лет. А в 2014 году я встретил мастера Фирюзу Ахмедову. Это был переломный момент: границы оригами для меня расширились с магии бумажного листа до философии и способа познания мира», — рассказал Лужанский.

Открытие выставки и экскурсия пройдут 29 августа в 18:00. 30 и 31 августа выставка будет работать с 11:00 до 19:00.

Воспоминания о детстве и поиск внутреннего ребенка:

В рамках выставки в «Логове» также будут проходить поэтические вечера с авторской поэзией и свободным микрофоном для всех желающих, семинары по философии оригами, мастер-классы по созданию масок из бумаги и чайные практики.

Подробную программу и информацию о билетах уточняйте у организаторов. Арт-пространство «Logovo Феникса» находится в здании бывшей лютеранской кирхи по улице Октябрьской, 51. 

Оригами — искусство пластики из бумаги, зародившееся в Японии. От японских иероглифов «oru» (складывать) и «kami» (бумага).

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара пройдут дискуссии о живописи, эстетике, интерьере и традициях искусства Страны восходящего солнца.

