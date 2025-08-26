Актер, сыгравший главную роль в фильмах «Такси», устроил «рекламный тур» по Дагестану
Актер Сами Насери побывал в Махачкале и Хасавюрте и снялся в рекламах для магазина одежды, такси, кофейни и других мест
23 июля дагестанский магазин одежды «Мода Банк» в своем инстаграм-аккаунте* опубликовал ролик с актером Сами Насери, который анонсировал свой приезд в республику для участия в съемке рекламы бутика.
Сами Насери — французский актер берберского происхождения. Наиболее известен по главной роли Даниэля в фильме «Такси» и его продолжениях.
В Дагестане актера встретили с овациями и на машине Peugeot 406, водителем которого Насери был в фильмах.
Позднее, 25 августа, магазин опубликовал ролик с участием артиста, снятый в бутике мужской одежды в Хасавюрте.
Помимо этого Насери снялся и в других рекламах для разных брендов. Например, для сервиса такси «Анжи». В ролике актер вернулся к роли таксиста и сел за руль автомобиля «Лада Веста».
Также Сами Насери посетил Махачкалу и поучаствовал в съемках роликов для кофейни Fatee, отеля Alleya Resort, автомагазина Orbita и студии экзомассажа Олега Шадского.
Пользователи в соцсетях стали делиться мнением о приезде актера и его «рекламном туре»:
«Он всему городу рекламу делал?»
«Он там чисто приехал в рекламе местной сняться? Следующая — щавелевый кофе?»
«Интересно, что-то осталось в Дагестане, что он не рекламировал».
Как писали Юга.ру, в январе в Дагестане разработали для жителей «Кодекс чести». Буклеты с правилами поведения стали раздавать в аэропорту.
* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.