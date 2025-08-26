Актер, сыгравший главную роль в фильмах «Такси», устроил «рекламный тур» по Дагестану

Актер Сами Насери побывал в Махачкале и Хасавюрте и снялся в рекламах для магазина одежды, такси, кофейни и других мест

23 июля дагестанский магазин одежды «Мода Банк» в своем инстаграм-аккаунте* опубликовал ролик с актером Сами Насери, который анонсировал свой приезд в республику для участия в съемке рекламы бутика. 

Сами Насери  — французский актер берберского происхождения. Наиболее известен по главной роли Даниэля в фильме «Такси» и его продолжениях. 

В Дагестане актера встретили с овациями и на машине Peugeot 406, водителем которого Насери был в фильмах. 

Позднее, 25 августа, магазин опубликовал ролик с участием артиста, снятый в бутике мужской одежды в Хасавюрте.

Помимо этого Насери снялся и в других рекламах для разных брендов. Например, для сервиса такси «Анжи». В ролике актер вернулся к роли таксиста и сел за руль автомобиля «Лада Веста». 

Также Сами Насери посетил Махачкалу и поучаствовал в съемках роликов для кофейни Fatee, отеля Alleya Resort, автомагазина Orbita и студии экзомассажа Олега Шадского. 

Пользователи в соцсетях стали делиться мнением о приезде актера и его «рекламном туре»:

«Он всему городу рекламу делал?» 

«Он там чисто приехал в рекламе местной сняться? Следующая — щавелевый кофе?» 

«Интересно, что-то осталось в Дагестане, что он не рекламировал». 

Как писали Юга.ру, в январе в Дагестане разработали для жителей «Кодекс чести». Буклеты с правилами поведения стали раздавать в аэропорту. 

* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

