Актер, сыгравший главную роль в фильмах «Такси», устроил «рекламный тур» по Дагестану

Актер Сами Насери побывал в Махачкале и Хасавюрте и снялся в рекламах для магазина одежды, такси, кофейни и других мест

23 июля дагестанский магазин одежды «Мода Банк» в своем инстаграм-аккаунте* опубликовал ролик с актером Сами Насери, который анонсировал свой приезд в республику для участия в съемке рекламы бутика.

Сами Насери — французский актер берберского происхождения. Наиболее известен по главной роли Даниэля в фильме «Такси» и его продолжениях.

В Дагестане актера встретили с овациями и на машине Peugeot 406, водителем которого Насери был в фильмах.