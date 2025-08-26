РЖД назначили дополнительный поезд между Санкт-Петербургом и Имеретинским курортом
На сентябрь РЖД назначили дополнительный поезд на Имеретинский курорт и продлили курсирование поездов из Новороссийска
26 августа телеграм-канал РЖД сообщил о введении дополнительного поезда №481/482 Санкт-Петербург — Имеретинский курорт. Он начнет курсировать по маршруту в сентябре.
Поезд будет отправляться через день:
- из Санкт-Петербурга с 6 по 26 сентября в 23:30 (кроме 20 и 22 сентября);
- с Имеретинского курорта с 10 по 30 сентября в 1:04 (кроме 24 и 26 сентября).
Открылась продажа билетов на туристический поезд в Абхазию:
В пути предусмотрены остановки в Туле, Ельце, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи и других городах и населенных пунктах. В составе поезда — купейные и плацкартные вагоны.
В РЖД отметили, что из-за высокого спроса на поездки в Новороссийск продлили ежедневное курсирование поездов:
- №234/233 Новороссийск — Москва — до конца сентября;
- №122/121 Новороссийск — Санкт-Петербург — до середины октября.
Напомним, что с августа дополнительный поезд курсирует между Имеретинским курортом и Москвой.
Как писали Юга.ру, этим летом РЖД сократили количество поездов до Анапы. Составы направили на «более востребованные направления».