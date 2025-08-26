РЖД назначили дополнительный поезд между Санкт-Петербургом и Имеретинским курортом

На сентябрь РЖД назначили дополнительный поезд на Имеретинский курорт и продлили курсирование поездов из Новороссийска

26 августа телеграм-канал РЖД сообщил о введении дополнительного поезда №481/482 Санкт-Петербург — Имеретинский курорт. Он начнет курсировать по маршруту в сентябре. Поезд будет отправляться через день:

Открылась продажа билетов на туристический поезд в Абхазию:

В пути предусмотрены остановки в Туле, Ельце, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи и других городах и населенных пунктах. В составе поезда — купейные и плацкартные вагоны.

В РЖД отметили, что из-за высокого спроса на поездки в Новороссийск продлили ежедневное курсирование поездов:

№234/233 Новороссийск — Москва — до конца сентября;

№122/121 Новороссийск — Санкт-Петербург — до середины октября.

Напомним, что с августа дополнительный поезд курсирует между Имеретинским курортом и Москвой.