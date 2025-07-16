РЖД сократили количество поездов до Анапы. Составы направят на «более востребованные направления»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В связи с ограничениями на купание в Анапе РДЖ направили ряд поездов по другим маршрутам

16 июля замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил в интервью «РИА Новости», что компания перенаправила часть поездов, которые ранее курсировали в Анапу, в Минводы, Дербент, Махачкалу и на другие «более востребованные направления». Это связано с тем, что спрос на черноморский курорт снизился после закрытия пляжей.

Так, с 19 июня поезд № 563 Москва-Анапа стал ходить до Минвод, а с 23 июля поезд № 271 Самара-Анапа будет курсировать до Кисловодска.

В поезде Анапа-Екатеринбург в сорокоградусную жару не работали кондиционеры:

По словам Колесникова, сейчас дефицит билетов наблюдается только на востребованных маршрутах. К ним относятся Адлер, Ростов-на-Дону и Новороссийск. Однако этим летом на юг курсируют в два раза больше поездов — 170. 

Он отметил, что в этом году выросло количество перевозок в сторону Поволжья, Казани и Санкт-Петербурга.

Как писали Юга.ру, запуск городской электрички в Краснодаре отложили на неопределенный срок. Власти ищут финансирование.

Анапа Железная дорога Кисловодск отдых Поезда путешествия РЖД

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