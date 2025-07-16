РЖД сократили количество поездов до Анапы. Составы направят на «более востребованные направления»

В связи с ограничениями на купание в Анапе РДЖ направили ряд поездов по другим маршрутам

16 июля замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил в интервью «РИА Новости», что компания перенаправила часть поездов, которые ранее курсировали в Анапу, в Минводы, Дербент, Махачкалу и на другие «более востребованные направления». Это связано с тем, что спрос на черноморский курорт снизился после закрытия пляжей.



Так, с 19 июня поезд № 563 Москва-Анапа стал ходить до Минвод, а с 23 июля поезд № 271 Самара-Анапа будет курсировать до Кисловодска.

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По словам Колесникова, сейчас дефицит билетов наблюдается только на востребованных маршрутах. К ним относятся Адлер, Ростов-на-Дону и Новороссийск. Однако этим летом на юг курсируют в два раза больше поездов — 170.



Он отметил, что в этом году выросло количество перевозок в сторону Поволжья, Казани и Санкт-Петербурга.