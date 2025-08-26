«Это нарушение всех прав и законов». Жителям Краснодарского края продолжают приходить уведомления о фейковых медуслугах

Жительница Каневского района намерена обратиться в полицию из-за уведомления о якобы пройденной диспансеризации. Сообщения приходят и жителям других районов

Предыстория. 7 августа телеграм-канал «Каневская Жесть» сообщил, что жители района массово заметили, что в личном кабинете на портале «Госуслуги» появилась информация о приемах и диспансеризациях, которых не было. По словам автора публикации, известно как минимум о 20 случаях.



11 августа сообщения жителей заметили правоохранительные органы муниципалитета и начали проверку. 25 августа Минздрав признал уведомления о диспансеризации «ошибкой».

Жительница Каневского района сообщила Юга.ру, что ей тоже пришло уведомление на «Госуслугах» о диспансеризации, которую она не проходила.

Сообщение поступило женщине утром 26 августа, хотя на тот момент Минздрав уже назвал подобные уведомления ошибочными.

«Сейчас посмотрела «Госуслуги» и я якобы прошла диспансеризацию. Теперь только в 2026 году смогу пройти. Это нарушение всех прав и законов», — прокомментировала девушка.