«Это нарушение всех прав и законов». Жителям Краснодарского края продолжают приходить уведомления о фейковых медуслугах
Жительница Каневского района намерена обратиться в полицию из-за уведомления о якобы пройденной диспансеризации. Сообщения приходят и жителям других районов
Предыстория. 7 августа телеграм-канал «Каневская Жесть» сообщил, что жители района массово заметили, что в личном кабинете на портале «Госуслуги» появилась информация о приемах и диспансеризациях, которых не было. По словам автора публикации, известно как минимум о 20 случаях.
11 августа сообщения жителей заметили правоохранительные органы муниципалитета и начали проверку. 25 августа Минздрав признал уведомления о диспансеризации «ошибкой».
Жительница Каневского района сообщила Юга.ру, что ей тоже пришло уведомление на «Госуслугах» о диспансеризации, которую она не проходила.
Сообщение поступило женщине утром 26 августа, хотя на тот момент Минздрав уже назвал подобные уведомления ошибочными.
«Сейчас посмотрела «Госуслуги» и я якобы прошла диспансеризацию. Теперь только в 2026 году смогу пройти. Это нарушение всех прав и законов», — прокомментировала девушка.
Женщина рассказала, что написала жалобу на ЦРБ через «Госуслуги», и если ситуацию не исправят в ближайшие дни, то она намерена подать заявление в полицию.
Подобные уведомления о фейковой диспансеризации приходят не только жителям Каневского района. Жительница станицы Новотитаровской Динского района рассказала Юга.ру, что ей также поступило сообщение на «Госуслуги», но перед этим ее предупредила медсестра из больницы.
«Позвонила медсестра, сказала: «Сейчас мы с врачом вас проведем по диспансеризации, придет уведомление на «Госуслуги», не пугайтесь». Я не стала возражать — у меня инвалидность по диабету и диспансеризацию могу проходить чаще, чем раз в год. Мои ровесники же могут только раз в три года, поэтому для них может быть критично, если такое сообщение придет», — прокомментировала девушка.
Как писали Юга.ру, по данным аналитиков, только 24% краснодарцев регулярно проходят медицинские обследования.