В Краснодаре благоустроили площадку для выгула и дрессировки собак. Узнали, где она находится
В Юбилейном микрорайоне Краснодара появилась площадка для тренировок и игр с животными. Ее территория более 900 кв. метров
26 августа пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в Юбилейном микрорайоне благоустроили площадку для выгула и дрессировки собак. Она находится на улице имени 70-летия Октября в районе Рождественского парка.
Территория площадки — более 900 кв. метров. Она полностью огорожена и отсыпана песком.
На площадке находятся различные препятствия для тренировок и игр с собаками, а для владельцев питомцев есть скамейки с навесами и урнами.
В Краснодаре появилась парковка для собак:
Также власти установили правила пользования площадкой. Там запрещено оставлять собак или детей с собаками без присмотра, а также провоцировать агрессию животных. На территорию нельзя приводить больных питомцев, а владельцам запрещено приходить в состоянии алкогольного опьянения.
Посетители должны соблюдать чистоту и убирать за своими собаками.
