В Краснодаре благоустроили площадку для выгула и дрессировки собак. Узнали, где она находится

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Юбилейном микрорайоне Краснодара появилась площадка для тренировок и игр с животными. Ее территория более 900 кв. метров

26 августа пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в Юбилейном микрорайоне благоустроили площадку для выгула и дрессировки собак. Она находится на улице имени 70-летия Октября в районе Рождественского парка. 

Территория площадки — более 900 кв. метров. Она полностью огорожена и отсыпана песком. 

На площадке находятся различные препятствия для тренировок и игр с собаками, а для владельцев питомцев есть скамейки с навесами и урнами. 

В Краснодаре появилась парковка для собак:

Также власти установили правила пользования площадкой. Там запрещено оставлять собак или детей с собаками без присмотра, а также провоцировать агрессию животных. На территорию нельзя приводить больных питомцев, а владельцам запрещено приходить в состоянии алкогольного опьянения. 

Посетители должны соблюдать чистоту и убирать за своими собаками.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре может закрыться приют для животных «Краснодог». Ему нужна помощь. 

Благоустройство Город Животные Краснодар

Новости

Актер, сыгравший главную роль в фильмах «Такси», устроил «рекламный тур» по Дагестану
Два родителя от класса. В краснодарской школе ввели лимит на посещение школьной линейки 1 сентября
«Это нарушение всех прав и законов». Жителям Краснодарского края продолжают приходить уведомления о фейковых медуслугах
РЖД назначили дополнительный поезд между Санкт-Петербургом и Имеретинским курортом
На Кубани арестовали главу регионального «Бессмертного полка». Его обвиняют в превышении полномочий
В Краснодаре благоустроили площадку для выгула и дрессировки собак. Узнали, где она находится

Лента новостей

13 несчастий
Вчера, 16:20
13 несчастий
Какими проблемами грозят отключения мобильного интернета в РФ и как к ним подготовиться (на примере Краснодара)
В Краснодарском крае контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты до 3 млн рублей
Сегодня, 10:45
В Краснодарском крае контрактникам СВО увеличили единовременные выплаты до 3 млн рублей
Это временная «акция»
В Абинске археологи нашли останки древнего мамонта
Сегодня, 10:42
В Абинске археологи нашли останки древнего мамонта
Это уже не первая находка на Кубани

Реклама на сайте