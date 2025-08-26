В Краснодаре благоустроили площадку для выгула и дрессировки собак. Узнали, где она находится

В Юбилейном микрорайоне Краснодара появилась площадка для тренировок и игр с животными. Ее территория более 900 кв. метров

26 августа пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в Юбилейном микрорайоне благоустроили площадку для выгула и дрессировки собак. Она находится на улице имени 70-летия Октября в районе Рождественского парка.

Территория площадки — более 900 кв. метров. Она полностью огорожена и отсыпана песком.

На площадке находятся различные препятствия для тренировок и игр с собаками, а для владельцев питомцев есть скамейки с навесами и урнами.