В Абрау-Дюрсо появилась пальмовая аллея

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация МО город-герой Новороссийск»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация МО город-герой Новороссийск»

На берегу озера Абрау высадили 15 экзотических растений

25 июля администрация Новороссийска сообщила, что в поселке Абрау-Дюрсо на берегу озера высадили пальмовую аллею. Экзотические растения разместили в так называемой «букетной» композиции. Каждый состоит из трех пальм Трахикарпус Форчуна разной высоты.

Для удобства посетителей рядом с каждым «букетом» уложили дорожку из камней, по которой можно пройти к растениям и сделать снимки. При этом садовники просят не трогать растения, так как в течение года пальмы будут укореняться и требуют бережного отношения.

В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами:

Пальма Трахикарпус Форчуна обладает морозостойкостью. Однако зимой ей все равно потребуется укрытие, так как ветер может повредить листья.

«Мы получили от специалистов рекомендации по уходу за пальмами. К зимнему сезону будем укрывать растения, а сейчас главное — грамотный полив и уберечь растения от рук некоторых людей», — рассказала начальник административно-хозяйственного отдела завода игристых вин Людмила Агаркова.

Также на аллее высадили и другие растения: вербену, гауру Гамбит и Линдхеймера, императу Ред Барбон, пеннисетум лисохвостный.

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Абрау-Дюрсо Курорты и туризм Новороссийск Растениеводство

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