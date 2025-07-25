В Абрау-Дюрсо появилась пальмовая аллея

25 июля администрация Новороссийска сообщила, что в поселке Абрау-Дюрсо на берегу озера высадили пальмовую аллею. Экзотические растения разместили в так называемой «букетной» композиции. Каждый состоит из трех пальм Трахикарпус Форчуна разной высоты.

Для удобства посетителей рядом с каждым «букетом» уложили дорожку из камней, по которой можно пройти к растениям и сделать снимки. При этом садовники просят не трогать растения, так как в течение года пальмы будут укореняться и требуют бережного отношения.