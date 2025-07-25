В Абрау-Дюрсо появилась пальмовая аллея
На берегу озера Абрау высадили 15 экзотических растений
25 июля администрация Новороссийска сообщила, что в поселке Абрау-Дюрсо на берегу озера высадили пальмовую аллею. Экзотические растения разместили в так называемой «букетной» композиции. Каждый состоит из трех пальм Трахикарпус Форчуна разной высоты.
Для удобства посетителей рядом с каждым «букетом» уложили дорожку из камней, по которой можно пройти к растениям и сделать снимки. При этом садовники просят не трогать растения, так как в течение года пальмы будут укореняться и требуют бережного отношения.
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами:
Пальма Трахикарпус Форчуна обладает морозостойкостью. Однако зимой ей все равно потребуется укрытие, так как ветер может повредить листья.
«Мы получили от специалистов рекомендации по уходу за пальмами. К зимнему сезону будем укрывать растения, а сейчас главное — грамотный полив и уберечь растения от рук некоторых людей», — рассказала начальник административно-хозяйственного отдела завода игристых вин Людмила Агаркова.
Также на аллее высадили и другие растения: вербену, гауру Гамбит и Линдхеймера, императу Ред Барбон, пеннисетум лисохвостный.
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