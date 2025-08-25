Жители Каневского района пожаловались на сообщения о медуслугах, которые не получали
Жители Каневского района рассказали о фейковых медуслугах
Предыстория. 7 августа телеграм-кана «Каневская Жесть» сообщил, что жители района массово заметили, что в личном кабинете на портале «Госуслуги» появилась информация о приемах и диспансеризациях, которых не было. По словам автора публикации, известно как минимум о 20 случаях.
11 августа сообщения жителей Каневского района заметили правоохранительные органы муниципалитета. Материал зарегистрировали в отделе МВД и назначили проверку.
25 августа телеграм-канал «Каневская Жесть» опубликовал письмо, которое жительница района получила от краевого Минздрава. Проверка показала, что женщина не получила медицинскую услугу, а запись в личном кабинете портала «Госуслуги» — фейк.
«Доводы, указанные в вашем обращении, подтвердились, данные о прохождении вами профилактического медицинского осмотра выставлены ошибочно, к лицу, допустившему нарушение, применены меры дисциплинарного воздействия. Данная ошибка устранена», — говорится в письме.
При этом не уточняется, как запись о приеме могла появиться на «Госуслугах».
Советник гендиректора «Капитал-МС» Михаил Пушков назвал подобные случаи экономическим преступлением, поскольку каждый вид медицинской помощи имеет свою стоимость.
«Наличие такой записи означает, что медицинская помощь, якобы оказанная пациенту, была оплачена медицинской организации государством, но по факту человек даже не посещал поликлинику. Таким образом медицинская организация пытается получить деньги за оказание помощи. Чем большему количеству пациентов помогли в конкретной поликлинике, тем больше денег она и получает», — объяснил Пушков.
Как писали Юга.ру, медсестру в Краснодаре оштрафовали за попытку мошенничества. Она обещала не возвращать мобилизованного в зону СВО за взятку.