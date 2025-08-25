Жители Каневского района пожаловались на сообщения о медуслугах, которые не получали

Предыстория. 7 августа телеграм-кана «Каневская Жесть» сообщил, что жители района массово заметили, что в личном кабинете на портале «Госуслуги» появилась информация о приемах и диспансеризациях, которых не было. По словам автора публикации, известно как минимум о 20 случаях.



11 августа сообщения жителей Каневского района заметили правоохранительные органы муниципалитета. Материал зарегистрировали в отделе МВД и назначили проверку.

25 августа телеграм-канал «Каневская Жесть» опубликовал письмо, которое жительница района получила от краевого Минздрава. Проверка показала, что женщина не получила медицинскую услугу, а запись в личном кабинете портала «Госуслуги» — фейк.