В Краснодарском крае вырос спрос на Wi-Fi-роутеры на фоне отключений мобильного интернета

Бизнес ЮФО стал в два раза чаще закупать Wi-Fi-роутеры из-за блокировок мобильного интернета

25 августа портал «Ведомости Юг» сообщил, что компании Южного федерального округа стали чаще покупать Wi-Fi-роутеры. По сравнению с 2024 годом спрос вырос в два раза. Это случилось из-за частых отключений мобильного интернета.

Лидерами по закупкам стали Краснодарский край, на который пришлось 32,7% от всех коммерческих тендеров, и Ростовская область — 25,3%. Преимущественно это торговые, агропромышленные, производственные, транспортные, металлургические и горнодобывающие предприятия.

Также специалисты фиксируют рост спроса в 1,7 раза на оборудование для спутникового интернета, коммутаторы (в 1,4 раза) и маршрутизаторы (в 1,2 раза). Об этом рассказали аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро».

Напомним, по всей России в июле отключали мобильный интернет 2 тыс. 99 раз. В июне — 662, в мае — всего 69. В основном отмечаются частичные ограничения, но в некоторых местах связь отключали полностью.

Как писали Юга.ру, в России появится «белый список» сервисов, которые будут работать в период отключения мобильного интернета.

