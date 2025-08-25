В Краснодарском крае вырос спрос на Wi-Fi-роутеры на фоне отключений мобильного интернета

Бизнес ЮФО стал в два раза чаще закупать Wi-Fi-роутеры из-за блокировок мобильного интернета

25 августа портал «Ведомости Юг» сообщил, что компании Южного федерального округа стали чаще покупать Wi-Fi-роутеры. По сравнению с 2024 годом спрос вырос в два раза. Это случилось из-за частых отключений мобильного интернета.

Лидерами по закупкам стали Краснодарский край, на который пришлось 32,7% от всех коммерческих тендеров, и Ростовская область — 25,3%. Преимущественно это торговые, агропромышленные, производственные, транспортные, металлургические и горнодобывающие предприятия.