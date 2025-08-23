Субботник в горах, «Плов-пати» и дискотека под открытым небом. Курорт «Эльбрус» приглашает волонтеров на бесплатный экофестиваль
В горах Кабардино-Балкарии состоится экофестиваль «Чистая гора». Как принять участие? (18+)
Пресс-служба курорта «Эльбрус» анонсировала на 30 августа экофестиваль «Чистая гора». Он пройдет уже в восьмой раз.
Участники в сопровождении гидов и инструкторов поднимуться на склоны Эльбруса для того, чтобы очистить их от мусора. Это будут участки от поляны Азау (2350 м) до высокогорной станции «Гарабаши» (3847 м), станции «Кругозор» (3000 м) и «Мир» (3500 м), Эльбрусское озеро (Ледник Азау, 3280 м) и «Гарабаши — Приют 11» (до 4050 м).
Помимо субботника волонтеров ждут развлечения. В программе: зарядка в горах, выступления певца Алима Газаева, творческих коллективов юга и кавер-группы Firma, «Плов-пати», дискотека под открытым небом, мастер-классы для детей и взрослых и детская развлекательная программа с аниматорами.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке и приехать 30 августа к 9:00 на поляну Азау. Участие свободное. Для гостей из Нальчика и Пятигорска будет организован трансфер.
