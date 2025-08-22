«Водителей чуть ли не обокрали на ровном месте». Жители Горячего Ключа пожаловались на неисправную камеру, из-за которой им пришли штрафы на несколько миллионов

В начале лета жители Горячего Ключа пожаловались в соцсетях, что им стали часто приходить штрафы за превышение скорости, даже если их манера езды не менялась. Позже они выяснили, что эти «нарушения» фиксирует частная камера на улице Объездной. «Жене семь штрафов прилетело, подал на обжалование».

Жалоб на камеру стало настолько много, что жители Горячего ключа решили создать чат «Камера на Объездной», где сейчас состоят более 1 тыс. человек. По их словам, общая сумма несправедливо выписанных штрафов превышает несколько миллионов рублей.



«Данная камера стоит около года с ограничением в 40 км/ч. Город не большой, и камер не так много, все их знают. После первых штрафов строго соблюдала скоростное ограничение, но это не помогло. Многим за день приходит несколько штрафов. Сейчас стоит вопрос именно о возмещении средств, потому что людям приходят разом штрафы на несколько тысяч рублей», — поделалась местная жительница.



Более 400 человек составили обращения в прокуратуру с просьбой убрать камеру и аннулировать штрафы. Согласно данным из соцсетей, 15 августа ведомство организовало проверку.



21 августа корреспондент телеканала «Кубань 24» выяснил, что камеру убрали, как и два дорожных знака об ограничениях скорости. Местные рассказали, что оборудование демонтировали, когда они начали собирать обращение.



В центре организации дорожного движения журналистам объяснили, что камеры сняли, чтобы узнать причины неисправности.

20 августа автоблогер Александр Шумский прокомментировал ситуацию с камерой на Объездной в своем телеграм-канале. Он пояснил, что вся спутниковая система, которая определяет время, расстояние и место, скорость измерять не может. Ее данные слишком условные и приблизительные.



«Ниссан двигался максимум 51 км/ч на участке, где разрешено. Однако штраф ему пришел за движение со скоростью 63 км/ч. Камера завысила скорость минимум на 12 км. В итоге ее демонтировали, что говорит о фактическом признании ошибки. Но получается, что водителей чуть ли не обокрали на ровном месте, и никто в этом не признается», — отметил Шумский.