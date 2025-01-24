Перевозчики Краснодарского края пожаловались на незаконные штрафы на трассах. Они требуют отменить систему «Платон» до конца СВО

Система для большегрузов «Платон» работает некорректно из-за средств радиозащиты Минобороны. Перевозчики платят огромные штрафы

22 января в редакцию Юга.ру обратился представитель одной из транспортных компаний, занимающихся грузовыми перевозками. Последние два года компания работает с портом Новороссийска и Туапсе. По его словам, с октября 2024 года резко увеличилось количество штрафов системы «Платон», при этом бортовые устройства исправны, баланс лицевого счета положителен. «Как мы заметили, при подъезде к рамкам «Платон», установленным вдоль федеральных трасс, приборы учета в машинах начинают беспорядочно мигать, гаснуть, загораться красным и т.д. Очевидно, что данные помехи создаются из-за установки вдоль федеральных трасс систем ПВО и РЭБ».

«Платон» (переводится как «плата за тонну») — система взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Ее ввели в 2015 году. Бортовое устройство за счет спутниковой связи отслеживает передвижение автомобиля, маршрут, время в пути, скорость и другие параметры.



Перевозчики платят за ущерб, который большегрузы наносят дорогам. Тариф составляет 3,05 рублей за километр. На полученные средства государство ремонтирует трассы.

По словам источника Юга.ру, большинство штрафов в Краснодарском крае приходит с рамок «Платон», установленных на 1343 км 784 м автодороги М-4 Дон, где расположено краснодарское водохранилище. Аналогичные сбои массово наблюдаются и в других регионах, в которых существует опасность атаки БПЛА — Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Воронежской и Курской областях. Штраф за езду без оплаты «Платона» при проезде через одну рамку составляет 5 тыс. рублей. «Наша компания получила уже 14 постановлений. И это только за октябрь и ноябрь. Как нам работать, если выходя на рейс, мы заведомо знаем, что обязательно будет штраф по каждой машине? Мелкие компании вынуждены приостановить деятельность, нарушая действующие контракты, подводя заказчиков, опасаясь ежедневного неправомерного начисления штрафов», — отметил источник.

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Транспортные компании обращались с этой проблемой в Ространснадзор, Минтранс, ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», которое осуществляет функции оператора «Платона», однако это не дает результатов. «Ространснадзор указывает, что прибор в момент прохождения под рамками не давал сигнал, а значит был выключен. Доказать им обратное невозможно. Каждый орган на наши обращения дает отписки: «у должностных лиц нет оснований не доверять системе «Платон», — рассказали в компании. В июле 2024 года РБК выпустило большую статью о сбоях «Платона» из-за средств радиозащиты и массовых жалоб водителей. В материале говорится, что представитель «Платона» «не располагает информацией» о возможном влиянии РЭБ на средства системы и не наделен полномочиями привлекать транспортные компании к административной ответственности. Также РБК публикует ответ Минтранса о том, что Генштаб и ФСБ России не подтвердили информацию, что РЭБ, предназначенные для подавления сигналов спутниковой навигации, могут выводить тахографы и устройства взимания платы «Платон» из строя. Транспортная компания сообщила Юга.ру, что они намерены обратиться в местные правоохранительные органы, Генпрокуратуру РФ и к главе СК РФ Александру Бастрыкину: «Мы, российские перевозчики, требуем от компетентных органов отменить неправомерно начисленные штрафы по системе «Платон» с октября 2024 года и ввести мораторий на штрафы до окончания СВО или прекращения работы систем ПВО и РЭБ вдоль федеральных трасс».



