Экс-заместитель транспортного прокурора Туапсе Тимур Евтых отсудил 7,5 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Бывший прокурор добился одной из самых крупных в Краснодарском крае компенсаций за незаконное уголовное преследование

Таким образом, Тимур Евтых добился компенсации в 7 млн 591 тыс. 985 рублей. Это одна из самых крупных в Краснодарском крае выплат за незаконное уголовное преследование.

4 августа Краснодарский краевой суд утвердил бывшему заместителю транспортного прокурора Туапсе Тимуру Евтыху компенсацию в размере 6,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование. В сентябре 2024 года апелляция утвердила выплату морального вреда в 1,3 млн рублей.

Напомним, в 2019 году произошло крушения прогулочного катамарана. Два человека погибли. Владельцы судов заявили о регулярных взятках прокуратуре. По их словам, деньги брал и Тимур Евтых.

По версии следствия, за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности он получил 10,5 млн рублей. Евтыха обвинили в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Коррупционную вину доказать не удалось, дело прекратили за отсутствием события преступления. После этого бывший заместитель транспортного прокурора Туапсе подал на РФ два иска — о возмещении имущественного и морального вреда.

Кроме морального вреда Евтых потребовал компенсировать невыплаченные из-за необоснованного увольнения 4,1 млн рублей зарплаты, 1,7 млн рублей расходов на адвоката и другие издержки, в том числе отправку телеграм и ксерокопирование материалов.