Внук Зюганова стал замминистра экономразвития Ростовской области

Ростовская область

    Заседание Правительства Ростовской области

Михаил Зюганов будет курировать вопросы, связанные с реализацией национальных проектов

19 августа на сайте правительства Ростовской области появилась информация, что одним из заместителей министра экономики региона стал Михаил Зюганов — внук главы КПРФ Геннадия Зюганова. Он будет курировать реализацию нацпроектов и укреплять связи с высшими органами власти.

Как пишет «Коммерсантъ», 31-летний Зюганов-младший занял вновь образованную вакансию. Выбор в пользу его кандидатуры обусловлен «управленческими компетенциями».

В областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций изданию пояснили, что контракт с Зюгановым заключили на один год с трехмесячным испытательным сроком.

О политике мало что известно. Михаил Зюганов родился в Москве, окончил факультет журналистики МГУ. Согласно данным 161.ру, в 2016 году он стал гендиректором московского ООО «Максистрой», занимавшейся оптовой торговлей лесоматериалами. В начале 2021-го компанию исключили из ЕГРЮЛ.

С марта 2017 года по июль 2025 года Зюганов был гендиректором ООО «Орловпак». Компания занимается производством бумаги, картона и тары из этих материалов.

    © Скриншот с сайта www.donland.ru

