Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением семью экс-депутата Госдумы Гаджиева* и изъять у них 2 млрд рублей

Генеральная прокуратура требует признать семью бывшего депутата «Единой России» Магомеда Гаджиева* экстремистским объединением, а также перевести их активы в собственность государства

По данным истцов, сын и сестра Гаджиева* — держатели активов в РФ, принадлежащих экс-депутату. Эти активы «обеспечивают финансово-материальную поддержку экстремистской деятельности».

Иск основан на том, что Гаджиев* после начала СВО выехал за пределы России, создал объединение лиц, враждебных РФ, начал дискредитировать ВС РФ и оказывать финансовую помощь украинским ВС. Также экс-депутат «выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на иностранное гражданство».

20 августа издание «РБК» сообщило , что Генеральная прокуратура обратилась в Советский районный суд Махачкалы с требованием признать семью бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева* экстремистким объединением и изъять у них более 2 млрд рублей. Помимо самого экс-депутата, речь идет о его сожительнице, сыне и сестре.

«Интерфакс» сообщил, что сестре Гаджиева* принадлежит ООО «Сулакнеруд» — компания, имеющая право на добычу песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане. По данным источника издания, прибыль, получения от добычи ископаемых, нелегально выводится зарубеж.

Помимо ареста на деятельность по добыче ископаемых «Сулакнерудом», истцы требуют наложить арест и на ООО «Усадьба в Кадашах», ООО «Квинтэссэнс» и ООО «Квинтэссэнс Ритэйл».

Также держателями активов источники издания «РБК» называют отца, зятя и родителей сожительницы экс-депутата. Им пренадлежит коммерческая недвижимость, жилье и участки в Москве, Подмосковье и Дагестане на сумму более 2 млрд рублей. Генпрокуратура требует передать перечисленное имущество в собственность государства, а до принятия решение — арестовать.

«Интерфакс» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов республики Зарему Мамаеву сообщил, что суд принял иск в производство.

Магомед Гаджиев с 1998 по 2001 год был заместителем начальника управления министерства по налогам и сборам РФ по Дагестану, а с 2001 по 2003 год занимал аналогичную должность в Межрегиональной инспекции МНС РФ по Южному Федеральному округу.



С 2003 по 2021 годы Гаджиев избирался в депутаты Госдумы России, в том числе с 2004 по 2019 годы от «Единой России».

Он был соавтором более 300 законов, среди которых закон об иностранных агентах, принятый в 2013 году, и пакет законов Яровой, запрещающий гражданам США усыновление детей из России.



* — В 2023 году Минюст внес Магомеда Гаджиева в реестр иноагентов.



В 2024 году его объявило в розыск МВД — экс-депутата обвиняют в организации убийства ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова.