Азовское море в Краснодарском крае остыло до 23 °С. Что с Черным и где вода теплее всего?

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая температура морской воды на курортах Краснодарского края в конце августа

20 августа краснодарский ЦГМС сообщил, что у берегов Приморско-Ахтарска Азовское море остыло до 23 °С. В Ейске и Темрюке температура воды опустилась до 24 °С.

По данным синоптиков, Черное море теплее всего в Сочи и Туапсе. Температура морской воды там составляет 27 °С. В Анапе и Геленджике чуть прохладнее — 25 °С. Холоднее всего в Новороссийске, где вода остыла до 24 °С.

Отметим, что в этом курортном сезоне первым начало нагреваться Азовское море в Ейске. Однако к концу июня температура воды на пляжах Краснодарского края так и не достигла показателей, комфортных для купания, и была около 21-22 °С. Только к концу июля море у берегов Сочи прогрелось до 29 °С, а на остальных курортах было чуть прохладнее.

Напомним, что в Сочи и Сириусе до 21 августа действует штормовое предупреждение. На курортах прогнозируют ливни, грозы и смерчи над морем.

Ранее Юга.ру писали, почему туристы не торопятся бронировать туры в Геленджик в бархатных сезон.

