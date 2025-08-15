Воздух теплее нормы и засуха. Какой будет осень 2025 года в Краснодаре?

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодаре предстоящей осенью

13 августа синоптики «Яндекс Погоды» опубликовали прогноз на осень 2025 года. Специалисты сообщили, что сентябрь-ноябрь в большинстве российских городов будут очень теплыми. Во многих регионах температура окажется выше климатической нормы за последние 30 лет. При этом осадки распределятся неравномерно. Одни города вернутся к нормам после засушливых сезонов, а в других будет повышенная влажность.

По данным метеорологов, в Краснодаре ожидается теплая осень. Однако сентябрь будет холоднее по сравнению с 2024 годом. А превышение температур может прийтись на ноябрь — месяц окажется теплее прошлогоднего. Синоптики отметили, что осень в столице Кубани будет суше обычного, но близкой к показателям предыдущего года. По прогнозам, больше всего осадков ожидается в сентябре. Ноябрь, наоборот, станет еще более засушливым. Первый снег в Краснодаре прогнозируют на стыке ноября и декабря, а менять шины жители, вероятно, начнут не раньше календарной зимы.