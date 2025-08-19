Власти Геленджика возместят 4 млн рублей за вред почвам от сточных вод

Специалисты нашли в пробах превышение концентрации загрязняющих веществ.



В Росприроднадзоре выяснили, что нарушение произошло по вине городской администрации.



Напомним, что в 2024 году власти Геленджика выплатили 3 млн рублей за вред почвам, полученный от незаконной свалки. Ее площадь составляла более 300 кв. метров. Тогда пробы показали превышения по хрому, кальцию и натрию.