Власти Геленджика возместят 4 млн рублей за вред почвам от сточных вод

Суд обязал администрацию Геленджика возместить ущерб почвам почти в 4 млн рублей

19 августа пресс-служба Росприроднадзора сообщила, что суд обязал администрацию Геленджика оплатить более 3,9 млн рублей за вред, нанесенный почвам.

По данным ведомства, инспекторы обнаружили следы сточных вод в районе туристической базы «Взлет», которая находится возле Молодежного парка на Тонком мысе. Площадь ущерба составила 400 кв. метров.

Специалисты нашли в пробах превышение концентрации загрязняющих веществ.

В Росприроднадзоре выяснили, что нарушение произошло по вине городской администрации.

Напомним, что в 2024 году власти Геленджика выплатили 3 млн рублей за вред почвам, полученный от незаконной свалки. Ее площадь составляла более 300 кв. метров. Тогда пробы показали превышения по хрому, кальцию и натрию.

Как писали Юга.ру, в СК РФ начали проверку после жалоб жителей Адыгеи на производителя угля. Они задыхаются от едкого дыма.

