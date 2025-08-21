Бесплатные кинопоказы и экскурсии по старейшему кинотеатру. Узнали программу «Ночи кино» в Краснодаре

В Краснодаре 23 августа пройдет культурная акция «Ночь кино» (18+)

Администрация Краснодара сообщила, что 23 августа город присоединится ко всероссийской культурной акции «Ночь кино».

Кинотеатры, музеи и арт-площадки подготовили бесплатные лекции, интерактивы и показы популярных российских фильмов для взрослых и детей. Вход для зрителей свободный.

Программа «Ночи кино»:

Музейный дворик, Красная, 11:

  • 16:00 — показ семейного фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+);
  • 18:00 — показ драмы «Группа крови» (18+);
  • 19:30 — лекция «Интересные истории о советском кино». Ее проведет кандидат культурологии Татьяна Сальникова;
  • 20:00 — показ музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). 

Необходима предварительная запись по телефону 8 (861) 268-09-00.

Дом журналистики, Гоголя, 70:

  • 20:00 — показ музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). 

Регистрация здесь.

Киноконцертный зал «Болгария», Ставропольская, 236А:

  • с 17:30 — интерактивная программа, костюмированное шоу, призы за костюмы киногероев.

Регистрация здесь.

Кинотеатр «Кубанькино», Ленина, 89

  • 18:00 — семейные мастер-классы по оригами и каллиграфии;
  • 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00 — экскурсии «История кино Кубани»;
  • 20:00 — показ под открытым небом музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). Предварительная запись не требуется.

Дом культуры Западного округа, Проспект Чекистов, 31:

  • 17:00 — показ семейного фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+);
  • 19:00 — показ драмы «Группа крови» (12+);
  • 20:50 — показ музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина» (12+).

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара появился кинодворик с бесплатными кинопоказами.

