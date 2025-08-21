Бесплатные кинопоказы и экскурсии по старейшему кинотеатру. Узнали программу «Ночи кино» в Краснодаре
В Краснодаре 23 августа пройдет культурная акция «Ночь кино» (18+)
Администрация Краснодара сообщила, что 23 августа город присоединится ко всероссийской культурной акции «Ночь кино».
Кинотеатры, музеи и арт-площадки подготовили бесплатные лекции, интерактивы и показы популярных российских фильмов для взрослых и детей. Вход для зрителей свободный.
Программа «Ночи кино»:
Музейный дворик, Красная, 11:
- 16:00 — показ семейного фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+);
- 18:00 — показ драмы «Группа крови» (18+);
- 19:30 — лекция «Интересные истории о советском кино». Ее проведет кандидат культурологии Татьяна Сальникова;
- 20:00 — показ музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина» (12+).
Необходима предварительная запись по телефону 8 (861) 268-09-00.
Дом журналистики, Гоголя, 70:
- 20:00 — показ музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина» (12+).
Регистрация здесь.
Киноконцертный зал «Болгария», Ставропольская, 236А:
- с 17:30 — интерактивная программа, костюмированное шоу, призы за костюмы киногероев.
Регистрация здесь.
План по пропаганде, запрещенные иностранные фильмы и суды в кинозалах:
Кинотеатр «Кубанькино», Ленина, 89
- 18:00 — семейные мастер-классы по оригами и каллиграфии;
- 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00 — экскурсии «История кино Кубани»;
- 20:00 — показ под открытым небом музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). Предварительная запись не требуется.
Дом культуры Западного округа, Проспект Чекистов, 31:
- 17:00 — показ семейного фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+);
- 19:00 — показ драмы «Группа крови» (12+);
- 20:50 — показ музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина» (12+).
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара появился кинодворик с бесплатными кинопоказами.