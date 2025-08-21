Бесплатные кинопоказы и экскурсии по старейшему кинотеатру. Узнали программу «Ночи кино» в Краснодаре

Администрация Краснодара сообщила, что 23 августа город присоединится ко всероссийской культурной акции «Ночь кино».



Кинотеатры, музеи и арт-площадки подготовили бесплатные лекции, интерактивы и показы популярных российских фильмов для взрослых и детей. Вход для зрителей свободный.

Программа «Ночи кино»:

Музейный дворик, Красная, 11:

16:00 — показ семейного фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+);

18:00 — показ драмы «Группа крови» (18+);

19:30 — лекция «Интересные истории о советском кино». Ее проведет кандидат культурологии Татьяна Сальникова;

20:00 — показ музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина» (12+).

Необходима предварительная запись по телефону 8 (861) 268-09-00.

Дом журналистики, Гоголя, 70:

20:00 — показ музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина» (12+).

Регистрация здесь.



Киноконцертный зал «Болгария», Ставропольская, 236А:

с 17:30 — интерактивная программа, костюмированное шоу, призы за костюмы киногероев.

Регистрация здесь.