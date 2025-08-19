В Краснодаре ограничат движение по Тургеневскому мосту 19 и 20 августа

19 и 20 августа в Краснодаре будут кратковременные перекрытия движения по Тургеневскому мосту

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 12:00 19 августа до 20:00 20 августа временно ограничат движение по Тургеневскому мосту.

В направлении выезда из города планируются кратковременные перекрытия одной из полос. Они будут длиться не более 15 минут.