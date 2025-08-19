В Краснодаре ограничат движение по Тургеневскому мосту 19 и 20 августа

  • Тургеневский мост в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Тургеневский мост в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру

19 и 20 августа в Краснодаре будут кратковременные перекрытия движения по Тургеневскому мосту

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 12:00 19 августа до 20:00 20 августа временно ограничат движение по Тургеневскому мосту.

В направлении выезда из города планируются кратковременные перекрытия одной из полос. Они будут длиться не более 15 минут.

Ограничения вводятся в связи с ремонтом нового пролетного строения моста.

Власти просят водителей быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре семь трамваев изменят расписание последних рейсов 19 августа.

