В Краснодаре ограничат движение по Тургеневскому мосту 19 и 20 августа
19 и 20 августа в Краснодаре будут кратковременные перекрытия движения по Тургеневскому мосту
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 12:00 19 августа до 20:00 20 августа временно ограничат движение по Тургеневскому мосту.
В направлении выезда из города планируются кратковременные перекрытия одной из полос. Они будут длиться не более 15 минут.
Дзен на Тургеневском мосту:
Ограничения вводятся в связи с ремонтом нового пролетного строения моста.
Власти просят водителей быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре семь трамваев изменят расписание последних рейсов 19 августа.
