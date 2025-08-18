В школах Краснодара введут уроки снятия стресса и профилактики агрессии

18 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что для 7-9-классников города раз в неделю будут проводить профилактические занятия. На уроках во время открытого диалога школьникам расскажут о профилактике агрессии и стресса, а также о сплочении коллектива. По словам Наумова, эту программу уже одобрило министерство образования Краснодарского края. Что еще будут рассказывать на этих уроках, он не уточнил.

Также в этом году в Краснодаре продлят работу школьных спортзалов до 21:30, чтобы дети могли посещать секции и кружки после уроков. Все образовательные учреждения города обеспечили оборудованием для занятий самбо во время уроков физкультуры.

Помимо этого, в школе № 98 начнет работать специальный дорожно-транспортный класс, где ученики каждую субботу смогут изучать аспекты профессии.