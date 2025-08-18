«А маски не надо надеть?» Санаторий Анапы просит туристов надевать бахилы перед посещением пляжа
В Анапе на пляже санатория «Эллада» появились объявления, в которых посетителей побережья просят надеть бахилы
17 августа телеграм-канал «Анапа в объективе: блог Дениса» опубликовал кадр с пляжа Анапы, на котором размещены объявления с просьбой посетителей побережья надеть бахилы.
В дальнейшем фото объявлений стало появляться в различных СМИ и телеграм-каналах.
Например, блогер Макс Анапский возмутился публикацией, подчеркнув, что из-за таких заявлений у пользователей может создаться ложное мнение о состоянии побережья Анапы. Он отметил, что «выбросов давно нет и никто не пачкается» и что «над городом и отдыхающими посмеются».
Под публикацией Макса Анапского пользователи стали оставлять комментарии:
«А маски не надо надеть?»
«Кстати, даже и не в мазутное время бахилы могут пригодиться на пляже. Вечером мы надевали, чтоб кроссовки не были в песке. Оказывается, очень удобно».
«Есть там мазут, и в море, и на песке. Зачем отрицать факты? <...> Мы пришли на пляж Эллады, осмотрелись, от песка есть едва уловимый запах нефтепродуктов, но визуально мазут не видно. Мы решили остаться и искупаться. По песку ходили босиком. <...> Я был в светлых носках, а друг — в белых плавках. Когда мы приехали домой после пляжа, то на внутренней стороне носков я обнаружил мелкие размазанные пятна мазута. Друг выбросил свои белые плавки, потому что они были в мазутной крошке».
Пляж, о котором идет речь, относится к санаторию «Каникулы в Анапе» (он же «Эллада»). Комплекс расположен в районе Нижнее Джемете на Пионерском проспекте возле пляжа «Джамайка».
Как писали Юга.ру, в июле пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что отелям и санаториям Анапы возместят 50 млн рублей за отмененные бронирования после ЧС в Черном море.