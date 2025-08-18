«А маски не надо надеть?» Санаторий Анапы просит туристов надевать бахилы перед посещением пляжа

Например, блогер Макс Анапский возмутился публикацией, подчеркнув, что из-за таких заявлений у пользователей может создаться ложное мнение о состоянии побережья Анапы. Он отметил, что «выбросов давно нет и никто не пачкается» и что «над городом и отдыхающими посмеются».

Под публикацией Макса Анапского пользователи стали оставлять комментарии:

«А маски не надо надеть?»

«Кстати, даже и не в мазутное время бахилы могут пригодиться на пляже. Вечером мы надевали, чтоб кроссовки не были в песке. Оказывается, очень удобно».

«Есть там мазут, и в море, и на песке. Зачем отрицать факты? <...> Мы пришли на пляж Эллады, осмотрелись, от песка есть едва уловимый запах нефтепродуктов, но визуально мазут не видно. Мы решили остаться и искупаться. По песку ходили босиком. <...> Я был в светлых носках, а друг — в белых плавках. Когда мы приехали домой после пляжа, то на внутренней стороне носков я обнаружил мелкие размазанные пятна мазута. Друг выбросил свои белые плавки, потому что они были в мазутной крошке».

Пляж, о котором идет речь, относится к санаторию «Каникулы в Анапе» (он же «Эллада»). Комплекс расположен в районе Нижнее Джемете на Пионерском проспекте возле пляжа «Джамайка».