Задержки в аэропортах из-за атак БПЛА, высокие цены на авиабилеты и непогода. Туроператоры рассказали, почему туристы не торопятся в Геленджик осенью

  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

Туристы не активно бронируют отели в Геленджике в бархатный сезон

18 августа пресс-служба ассоциации туроператоров (АТОР) сообщила, что специалисты пока не зафиксировали повышенный интерес к отдыху в Геленджике в бархатный сезон. Количество бронирований у большинства компаний либо сопоставимо с прошлогодними показателями, либо опережает их, но всего на 5–10%.

Туроператоры считают, что спрос на отдых в Геленджике в бархатный сезон начнется именно в период сезонных продаж — в начале сентября. При этом большинство людей покупают туры за семь дней и менее до заезда. Эксперты отрасли отметили, что в 2024 году глубина продаж была в разы больше.

Путевка на 10 дней без перелета — до 344 тыс. рублей на двоих:

Также участники туристического рынка связывают это с погодой — в начале августа в Краснодарском крае были смерчи, грозы и паводковые дожди, море штормило. Поэтому туристы тщательно отслеживают прогноз и предпочитают бронировать туры в последний момент.

По данным специалистов, на настроение путешественников влияют и периодические ограничения полетов и задержки рейсов в южных аэропортах из-за атак БПЛА. Это не дает гарантии, что отпуск пройдет в запланированные даты. Поэтому многие едут на курорты на машине, не привязываясь к аэрохабам. 

«Не стимулируют спрос на бархатный период и дорогие авиабилеты: на середину сентября — от 40-42 тыс. рублей с багажом из Москвы. Для сравнения: билеты в Сочи обойдутся на 35-40% дешевле (от 26,5 тыс. рублей с багажом). Многие туристы надеются, что с приходом осени билеты подешевеют», — рассказали туроператоры. 

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму напомнил, что с приходом календарной осени в отелях Геленджика начинается сезонное снижение цен. В сравнении с июлем-августом тарифы понижают на 20–25%. 

При этом спрос на гостиницы курорта распределяется неравномерно — отдыхающие чаще бронируют более бюджетные объекты, чем дорогие.

Согласно данным системы бронирования туров, стоимость отдыха в Геленджике на семь ночей во второй половине сентября начинается от 8,3 тыс. рублей за двоих (в 700 метрах от моря, без питания).

Отметим, что в Геленджике курортный сезон стартовал 1 июня. В этом году туда направились еще больше туристов из-за недоступности Анапы — власти ожидали летом до 4,7 млн отдыхающих.

Напомним, что прошлым летом курорт посетили 4 млн и почти 100 тыс. человек. Это в 35 раз больше, чем официальное количество населения. Местные жители жаловались, что город не выдерживает такого наплыва туристов. В июле ежедневно отключали свет и воду, из-за энергоаварий не работали рестораны и аттракционы, пляжи были переполнены, а в жилых районах не успевали вывозить мусор.

Ранее Юга.ру писали, сколько будет длиться бархатный сезон в Краснодарском крае.

