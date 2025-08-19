На Авито Работе появился фильтр «Крупные компании». Он выделяет вакансий от ведущих работодателей

Авито Работа запустила новый фильтр «Крупные компании». Он помогает соискателям быстрее находить предложения от ведущих работодателей

Фильтр настраивает критерии поиска автоматически. При этом привычная навигация и другие фильтры по-прежнему доступны.

На главной странице сервиса среди популярных категорий вакансий появилась кнопка «Крупные компании». При нажатии на нее система сразу показывает отфильтрованный список вакансий от крупных работодателей.

Средняя зарплата в России составила 97 тыс. рублей, при этом:

Как объяснили в Авито Работе, платформа формирует рейтинг крупных компаний на основе анализа внешних рыночных данных. Система учитывает в том числе авторитетные рейтинги работодателей, их финансовые показатели и активность на платформе.

Директор Trust&Safety Авито Работы Иван Беляков прокомментировал нововведение. Он отметил, что проведенный сервисом опрос выявил четкие тенденции: для 35% респондентов стабильность компании-работодателя — определяющий фактор при выборе работы, а для 18% важен ее статус как крупного и известного игрока рынка.

