В парке «Краснодар» 27 сентября пройдет фестиваль уличной культуры

Краснодарский край

  • Скейтбордист в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Скейтбордист в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 сентября в парке «Краснодар» пройдет заключительный этап федерального фестиваля уличной культуры «СберСпот»

Федеральный фестиваль уличной культуры «СберСпот» стартует 23 августа в Санкт-Петербурге. 30 августа он пройдет в Екатеринбурге, 6 сентября — в Нижнем Новгороде, 13 сентября — в Москве, 20 сентября — в Казани. Праздник спорта и творчества завершится 27 сентября в столице Кубани.

В последнюю субботу сентября в парке «Краснодар» откроют «Город Улиц» с зонами для любителей экстрима и саморазвития, а также с креативными локациями для развлечений.

В программе:

  • Любительские соревнования в 4 уличных дисциплинах: скейт, самокат, BMX и уличные танцы.

  • Зона стрит-художников с пространством для творчества.

  • Интерактив «Голоса улиц»: гостям предложат распознать знакомые городские звуки — сигнал светофора, гул пробок, журчание фонтанов и другие.

  • Фотобудки и вендинговые автоматы с яркими сувернирами.

  • Выступления популярных диджеев и музыкантов.

Каким спортом можно заниматься в парке «Краснодар»:

Одна из самых ярких локаций для любителей стрит-арта — «Бульвар Кандинского». Там каждый сможет попробовать себя в роли художника, повторить картины, созданные нейросетью Kandinsky, и посоревноваться в творчестве, выполняя задания нейросети GigaChat от Сбера.

Как сообщают организаторы, сориентироваться в локациях фестиваля помогут яркие указатели.

Космос, русалка и кролики:

«Рад, что в конце сентября «СберСпот» впервые пройдет в самом южном и самом быстрорастущем мегаполисе страны. На наш выбор площадки повлияло и то, что на Кубани очень развита уличная культура, много талантливой молодежи, занятой в искусстве, спорте и предпринимательстве. Хотим подарить всем им насыщенный яркими эмоциями и полезными знаниями выходной день в известном на всю страну парке «Краснодар». Это не только одно из самых современных общественных пространств страны, но и туристический «магнит» для сотен тысяч россиян. Так что «СберСпот» — это отличный повод для поездки в Краснодар и для жителей других регионов юга России и Северного Кавказа», — сказал председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара пройдут дискуссии о живописи, эстетике, интерьере и традициях искусства Страны восходящего солнца.

