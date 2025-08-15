В парке «Краснодар» 27 сентября пройдет фестиваль уличной культуры
27 сентября в парке «Краснодар» пройдет заключительный этап федерального фестиваля уличной культуры «СберСпот»
Федеральный фестиваль уличной культуры «СберСпот» стартует 23 августа в Санкт-Петербурге. 30 августа он пройдет в Екатеринбурге, 6 сентября — в Нижнем Новгороде, 13 сентября — в Москве, 20 сентября — в Казани. Праздник спорта и творчества завершится 27 сентября в столице Кубани.
В последнюю субботу сентября в парке «Краснодар» откроют «Город Улиц» с зонами для любителей экстрима и саморазвития, а также с креативными локациями для развлечений.
В программе:
-
Любительские соревнования в 4 уличных дисциплинах: скейт, самокат, BMX и уличные танцы.
-
Зона стрит-художников с пространством для творчества.
-
Интерактив «Голоса улиц»: гостям предложат распознать знакомые городские звуки — сигнал светофора, гул пробок, журчание фонтанов и другие.
-
Фотобудки и вендинговые автоматы с яркими сувернирами.
-
Выступления популярных диджеев и музыкантов.
Каким спортом можно заниматься в парке «Краснодар»:
Одна из самых ярких локаций для любителей стрит-арта — «Бульвар Кандинского». Там каждый сможет попробовать себя в роли художника, повторить картины, созданные нейросетью Kandinsky, и посоревноваться в творчестве, выполняя задания нейросети GigaChat от Сбера.
Как сообщают организаторы, сориентироваться в локациях фестиваля помогут яркие указатели.
Космос, русалка и кролики:
«Рад, что в конце сентября «СберСпот» впервые пройдет в самом южном и самом быстрорастущем мегаполисе страны. На наш выбор площадки повлияло и то, что на Кубани очень развита уличная культура, много талантливой молодежи, занятой в искусстве, спорте и предпринимательстве. Хотим подарить всем им насыщенный яркими эмоциями и полезными знаниями выходной день в известном на всю страну парке «Краснодар». Это не только одно из самых современных общественных пространств страны, но и туристический «магнит» для сотен тысяч россиян. Так что «СберСпот» — это отличный повод для поездки в Краснодар и для жителей других регионов юга России и Северного Кавказа», — сказал председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников.
Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара пройдут дискуссии о живописи, эстетике, интерьере и традициях искусства Страны восходящего солнца.