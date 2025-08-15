В парке «Краснодар» 27 сентября пройдет фестиваль уличной культуры

«Рад, что в конце сентября «СберСпот» впервые пройдет в самом южном и самом быстрорастущем мегаполисе страны. На наш выбор площадки повлияло и то, что на Кубани очень развита уличная культура, много талантливой молодежи, занятой в искусстве, спорте и предпринимательстве. Хотим подарить всем им насыщенный яркими эмоциями и полезными знаниями выходной день в известном на всю страну парке «Краснодар». Это не только одно из самых современных общественных пространств страны, но и туристический «магнит» для сотен тысяч россиян. Так что «СберСпот» — это отличный повод для поездки в Краснодар и для жителей других регионов юга России и Северного Кавказа», — сказал председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников.