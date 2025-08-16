В Краснодаре двухлетнему Коле Жунтяеву требуется дорогое лечение. Как ему помочь?

«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из Краснодара на курсовое лечение

Коля родился раньше срока, семь недель дышал с помощью аппарата ИВЛ, его кормили через зонд. В развитии мальчик отставал, в девять месяцев не пытался ползать и садиться. В год у Коли диагностировали ДЦП, он получил статус ребенка-инвалида.

«Мы сразу начали интенсивное лечение по ОМС и в частных клиниках — проходили курсы реабилитации, ходили на плавание, занимались с логопедом и нейропсихологом», — поделилась мама мальчика Виктория Жунтяева.

В начале года «Русфонд» собрал средства на оплату курса лечения в медцентре в Краснодаре. После реабилитации Коля пытается сам сидеть и переворачиваться с живота на спину, его правая рука стала послушнее, появились слоги и интерес к играм.

При этом мышцы ног мальчика в сильном тонусе, заваливается правая стопа. Колю ждут на продолжение лечения по индивидуальной программе.

«У Коли детский церебральный паралич, двигательные нарушения, задержка психоречевого развития. Имеются также сопутствующие нарушения опорно-двигательного аппарата и функций органа зрения. Актуальные задачи реабилитации — увеличение подвижности суставов, улучшение навыка переворачивания, формирование способности опираться на предплечья и контролировать положение головы, активизация психоречевого развития», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.

В семье Жунтяевых работает только папа. Родителям Коли сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 181 280 рублей.

Как помочь Коле?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Коли Жунтяева);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Коли Жунтяева. Без НДС.

Ранее Юга.ру писали, как в Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом.

