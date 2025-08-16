Наблюдения в телескоп, лекции и экскурсии. В районе Армавира пройдет бесплатный астрокемпинг «Звезды зовут!»

В хуторе Горькая Балка состоится кемпинг для любителей астрономии (0+)

Новокубанское районное отделение Русского географического общества анонсировало на 23 и 24 августа астрокемпинг «Звезды зовут!». Организаторы приглашают всех любителей астрономии.

Летчики армавирского училища расскажут об обнаруженных космических объектах и космическом мусоре, о том, где нужно учиться, чтобы стать «смотрителем космоса», а также об истории Краснодарского авиационного училища.

На площадке от Союза казачьей молодежи будут проводиться мастер-классы по фланкировке, обращению с оружием, созданию амулетов, а также интерактивные развлечения в казачьем стиле.

Помимо этого будут представлены площадки от Русского географического общества и Армавирского краеведческого музея.

Создатель краснодарского астрономического клуба «Вега» Андрей Коршиков выступит с лекцией о Солнечной системе, исследовании различных астероидов и другом.

Также гостей ждут мастер-класс «Космическая гавань», различные игры для детей и взрослых, аквагрим, мастер-класс по балансировке камней, фланкировке, обращению с оружием, созданию амулетов, интерактивные развлечения в казачьем стиле, палеонтологическая выставка, концерт авторской песни, свободный микрофон для желающих выступить и космическая музыкальная программа от композитора Гоши Солнцева.