Наблюдения в телескоп, лекции и экскурсии. В районе Армавира пройдет бесплатный астрокемпинг «Звезды зовут!»

  • © фото wirestock, сайт freepik.com
    © фото wirestock, сайт freepik.com

В хуторе Горькая Балка состоится кемпинг для любителей астрономии (0+)

Новокубанское районное отделение Русского географического общества анонсировало на 23 и 24 августа астрокемпинг «Звезды зовут!». Организаторы приглашают всех любителей астрономии. 

Летчики армавирского училища расскажут об обнаруженных космических объектах и космическом мусоре, о том, где нужно учиться, чтобы стать «смотрителем космоса», а также об истории Краснодарского авиационного училища.

На площадке от Союза казачьей молодежи будут проводиться мастер-классы по фланкировке, обращению с оружием, созданию амулетов, а также интерактивные развлечения в казачьем стиле. 

Помимо этого будут представлены площадки от Русского географического общества и Армавирского краеведческого музея.

Создатель краснодарского астрономического клуба «Вега» Андрей Коршиков выступит с лекцией о Солнечной системе, исследовании различных астероидов и другом. 

Также гостей ждут мастер-класс «Космическая гавань», различные игры для детей и взрослых, аквагрим, мастер-класс по балансировке камней, фланкировке, обращению с оружием, созданию амулетов, интерактивные развлечения в казачьем стиле, палеонтологическая выставка, концерт авторской песни, свободный микрофон для желающих выступить и космическая музыкальная программа от композитора Гоши Солнцева.

Для участников подготовили и пешие экскурсии по местности: «Хазарское городище», «Сад камней», «Берег океана Тетис».

Помимо развлекательной программы гости смогут понаблюдать за космическими объектами в телескоп. 

Астрокемпинг состоится 23 и 24 августа в хуторе Горькая Балка в Новокубанском районе. Подробное расписание мероприятий и точное местоположение можно увидеть здесь. Участие бесплатное. Подробности уточняйте у организаторов. 

Как писали Юга.ру, в июле обсерватория КубГУ поучаствовала в изучении межзвездной кометы.

