Пчеловоды заявили, что 80% кубанского меда — подделка

Советник руководителя Росссельхознадзора Елена Цветкова рассказала, что доля юга России и Северного Кавказа в общем объеме производства меда незначительна. При этом около 30% пчелиного нектара государственные надзорные органы просто не фиксируют.

13 августа ТАСС сообщило , что доля фальсификата меда в Краснодарском крае достигает 80%. Об этом завил председатель организации «Промышленные пчеловоды России» Александр Кудашев.

В проверенных партиях продукции чаще всего выявляют антибиотики, фруктозу и глюкозу в повышенных концентрациях. Спикер добавила, что серьезных и крупных исследований меда в России пока не проводили.

Председатель совета по качеству меда Руспродсоюза Дмитрий Галаганов добавил, что в России доля фальсификата примерно одинаковая по регионам — и в торговых сетях, но и при продаже с рук.