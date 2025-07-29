В Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел. Медовый сезон начался с серьезным отставанием от графика

Первый урожай кубанского меда испортила холодная весна, сезон начался с серьезным отставанием от графика.

28 июля портал «Вести Кубань» сообщил , что в Краснодарском крае пчеловоды столкнулись с массовой гибелью насекомых. Регион не досчитался тысяч пчелосемей.

Однако это не единственная проблема отрасли. Многие пчеловоды считают, что насекомые гибнут в том числе из-за применения химикатов при обработке полей.

Согласно данным Россельхознадзора, в 2024 году больше 350 фермеров понесли административную ответственность за несоблюдение правил при обработке сельхозугодий. В Краснодарском крае наказание получили аграрии Кореновского района.

Пчеловоды считают, что штрафы не имеют сдерживающего эффекта и не компенсируют причиненный ущерб.