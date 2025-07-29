В Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел. Медовый сезон начался с серьезным отставанием от графика
Пчеловоды Краснодарского края продолжают фиксировать массовую гибель пчел
28 июля портал «Вести Кубань» сообщил, что в Краснодарском крае пчеловоды столкнулись с массовой гибелью насекомых. Регион не досчитался тысяч пчелосемей.
Первый урожай кубанского меда испортила холодная весна, сезон начался с серьезным отставанием от графика.
Однако это не единственная проблема отрасли. Многие пчеловоды считают, что насекомые гибнут в том числе из-за применения химикатов при обработке полей.
Согласно данным Россельхознадзора, в 2024 году больше 350 фермеров понесли административную ответственность за несоблюдение правил при обработке сельхозугодий. В Краснодарском крае наказание получили аграрии Кореновского района.
Пчеловоды считают, что штрафы не имеют сдерживающего эффекта и не компенсируют причиненный ущерб.
Как писали Юга.ру, в июне на ростовские поля выпустили насекомых-защитников, которые борются с гусеницей-плодожоркой.