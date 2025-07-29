В Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел. Медовый сезон начался с серьезным отставанием от графика

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пчеловоды Краснодарского края продолжают фиксировать массовую гибель пчел

28 июля портал «Вести Кубань» сообщил, что в Краснодарском крае пчеловоды столкнулись с массовой гибелью насекомых. Регион не досчитался тысяч пчелосемей.

Первый урожай кубанского меда испортила холодная весна, сезон начался с серьезным отставанием от графика.

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Однако это не единственная проблема отрасли. Многие пчеловоды считают, что насекомые гибнут в том числе из-за применения химикатов при обработке полей.

Согласно данным Россельхознадзора, в 2024 году больше 350 фермеров понесли административную ответственность за несоблюдение правил при обработке сельхозугодий. В Краснодарском крае наказание получили аграрии Кореновского района.

Пчеловоды считают, что штрафы не имеют сдерживающего эффекта и не компенсируют причиненный ущерб.

Как писали Юга.ру, в июне на ростовские поля выпустили насекомых-защитников, которые борются с гусеницей-плодожоркой.

Насекомые Погода Продукты питания Пчеловодство Россельхознадзор Сельское хозяйство Экология

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В Краснодарском крае продолжается массовая гибель пчел. Медовый сезон начался с серьезным отставанием от графика

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